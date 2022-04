Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által támogatott ifjúsági célú pályázatnak a testmozgás és a városismeret népszerűsítése mellett közösség­építő célja is volt.

Tavaly októberben, még a pandémia idején jött ki az új színezőfüzetünk, amiben Csongrádról készített rajzokat lehetett kiszínezni. A nemrég tartott gyalogtúránkra azok kaptak meghívást, akik visszaküldték ezeket a füzeteket. Húsz gyerek vett részt a kirándulásunkon, ami a rossz időhöz képest szép szám

– számolt be Veres Irén, az egyesület munkatársa.

Az esős idő ellenére nyolc kilométert gyalogoltunk és rollereztünk, a csapat legfiatalabb tagja pedig lehet, hogy a dupláját is letekerte kisbicajjal. A túránk során a gyerekek azokat a helyszíneket ismerhették meg, amelyek a színezőfüzetben is szerepeltek, bejártuk a várost a Nagyboldogasszony-templomtól kezdve a Belvárosig, érintve a Szent Rókus-templomot és a gimnáziumot is

– tette hozzá Veres Irén.

A csongrádi egyesület legközelebb május közepén szervez majd kerékpártúrát az érdeklődőknek, nyárra pedig egy sporttáborral is készülnek.

Egy folyamatban lévő pályázat segítségével a tinédzsereket is szeretnék megmozgatni a közeljövőben, számukra mangastílusban készül egy füzet, amelyben a csongrádi sportlehetőségeket mutatják meg.