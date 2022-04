Eddig a fővárosban tapasztalták, hogy e récék tojói egyre gyakrabban építik fészkei­ket veszélyes, a fiókák számára nem megfelelő helyekre.

A fiókák vagy nem tudják elhagyni a fészek környezetét, és ezért emberi segítség nélkül éhen és szomjan pusztulhatnak, vagy a nagy magasságból betonra, aszfaltra esve halálra zúzzák magukat. Madaraknál is ismert a szupernormális viselkedés, amikor az erős motivációs – többnyire a fajfenntartáshoz kapcsolódó – hatás alatt álló élőlény bizonyos kulcsingerek hatására megdöbbentő, rekorddöntési kísérletnek tűnő dolgot tesz. Ilyen ingert jelenthetnek a to­­jók számára a magas épületek: a természetben többnyire talajon fészkelő ludak, récék és bukók egyes fajai költenek vízközeli sziklafalak párkányain, erdők fáinak odvaiban is, ahonnan a frissen kikelt fiókáknak a mélybe kell vetniük magukat.



Tokody Béla, az MME Csongrád-Csanád megyei csoportjának titkára elmondta: a problémával Szegeden és a megyében még nem találkoztak. Beszélt viszont lapunknak más, furcsa helyekre fészkelő madarakról. A széncinege például befészkelhet postaládákba: a jelenségről korábban már lapunk is beszámolt. A költés és fiókanevelés lezajlik egy hónapon belül, addig kirakhatunk figyelmeztetést, hogy ne a ládába dobják a postát – vagy ha semmiképp nem maradhat a fészek, segítséget kell kérni az MME-től. Ugyanez érvényes az erdei fülesbaglyokra is, ugyanis a tojók szívesen költenek például panelerkélyek vi­­rágládájában, akár évről évre vissza is járhatnak.



