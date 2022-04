A német melléknévragozásról általában

Alapvetően egy dolgot kell tisztán látnunk, ha a német melléknévragozást szeretnénk megérteni: az egész célja, hogy kifejezhessük vele egy ragozandó, jelzői szerepkörű melléknév esetét és a nemét. Ezt többféleképpen tehetjük meg: névelővel, névmással, számnévvel, magával a melléknévvel vagy mindezekből akár többel is. Elsőre nem tűnik egyszerűnek, de mindjárt megmutatjuk, melyiknek mi a jellegzetessége!





Ragozott vagy ragozatlan?

A német három plusz egyféle melléknévragozást különböztet meg (van ugyanis egy olyan csoportja is, amit nem kell ragozni): a ragozatlan, az erős, a gyenge és a vegyes ragozást. De vajon mikor melyiket kell használni? Minden csak attól függ, hogy milyen az a névelő, számnév vagy névmás, ami a jelzős szerkezet (az adott melléknév - főnév páros) előtt áll!





Ragozatlan melléknévről akkor beszélünk, ha a melléknév vagy módhatározói, vagy állítmányi szerepet tölt be a mondatban. Utóbbi esetben még akkor sem ragozzuk, ha véletlenül többes számot kap – ez a magyar nyelv sajátosságai miatt elsőre furcsa lehet.

Példa: Die Handarbeit ist schwer. (A fizikai munka nehéz.)

Alle Handarbeite ist schwer. (Minden fizikai munka nehéz.)





Ragozástípusok és a titok, hogy megjegyezhesd őket

Hogy tanulhatjuk meg könnyebben a német melléknévragozást? Karikacsapás egyszerűségű biztosan nem lesz, ám a kulcs itt is, mint minden (nyelv)tanulásnál az, hogy találjuk meg a logikát benne! Ez esetünkben nem más, mint a melléknévragozás funkciója - amely mind a három fajtájában a névelőhöz kötődik.





Ezek ragozásonként a következők:





Erős: ennek a ragozásnak a névelő pótlása a feladata. Ez egyben azt is jelenti, hogy a melléknév pont úgy végződik, mintha a mondatban állna egy névelő is a főnév előtt.





Ez a négy esetben (alanyi, tárgyas, részes, birtokos) így néz ki:

Alanyeset (Nominativ): junger Mann/schöne Frau/interessantes Buch (a der/die/das helyett)

Tárgyeset (Akkusativ): jungen Mann/schöne Frau/interessantes Buch

Részes eset (Dativ): jungem Mann/schöner Frau/interessantem Buch

Birtokos eset (Genitiv): jungen Mann/schöner Frau/interessanten Buches





További használatai: egynél nagyobb tőszámnevek, ragozatlan névmások, ragozatlan határozatlan számnevek és névmások.

Kérdése: Was für…? (Milyen…?)





Gyenge: ennek a ragozásnak a névelő kísérete áll a középpontjában. Azaz akkor használjuk, ha valamilyen háromalakú determináns (jene, jede, manche, welche, derjenige stb.), vagy határozatlan számnév (alle, beide, sämtliche) áll a főnév előtt.

A végződése mindig -e vagy -en:

Alanyeset (Nominativ): der junge Mann/die schöne Frau/das interessante Buch

Tárgyeset (Akkusativ): den jungen Mann/die schöne Frau/das interessante Buch

Részes eset (Dativ): dem jungen Mann/der schönen Frau/dem interessanten Buch

Birtokos eset (Genitiv): des jungen Mannes /der schönen Frau/des interessanten Buches





Kérdése: Welcher/welches/welche…? (Melyik…?)





Vegyes: ennél a ragozásnál a névelő kiegészítése kerül a fókuszba. Akkor van rá szükség, ha határozatlan névelő, birtokos névmás vagy tagadószó után áll a melléknév. Így:





Alanyeset (Nominativ): mein junger Mann/meine schöne Frau/mein interessantes Buch

Tárgyeset (Akkusativ): meinen jungen Mann/meine schöne Frau/mein interessantes Buch

Részes eset (Dativ): meinem jungen Mann/meiner schönen Frau/meines interessanten Buch

Birtokos eset (Genitiv): meines jungen Mannes /meiner schönen Frau/meines interessanten Buches





Kérdései: Was für ein…? (Milyen…?; egyes számnál), Was für…? (Milyen…?; többes számnál)





A felsoroltak még csak a melléknévragozás alapjai – a kivételeket és az egyéb sajátosságokat hosszan folytathatnánk. Reméljük, sikerült valamivel érthetőbbé tennünk ezeket a ragozási alapokat is. Ha elsőre még ejtünk is néhány hibát benne, amikor alkalmazni próbáljuk, ne csüggedjünk: minden csak gyakorlás kérdése! Ha beiktatunk egy rendszerességet a tanulásába, idővel a német nyelv is a részünkké válhat – a nyelvvizsgáig legalábbis biztosan. :)