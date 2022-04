A bakelit lemezek megérik, ha valaki a legjobbat akarja, és szeret gyűjtögetni. A vinyl megőrzi értékét, miközben kiváló hangzást és élményt nyújt hallgatóinak. A bakelit hátrányai közé tartozik a karbantartás, valamint a felszerelés és az albumok költsége. Amikor megpróbálod kitalálni, hogy érdemes-e egy ilyen kalandba belevágni, és beruházni egy lemezjátszó megvásárlásába, néhány dolgot figyelembe kell venned személyes felfedezésed során. Ebben a cikkben áttekintjük az előnyöket, hátrányokat és további szempontokat, amelyeket figyelembe kell venni egy ilyen kollekció rajtjakor. Nyilván mindenkinek megvan a maga oka a választása mögött. Személyes szinten határozottan úgy gondoljuk, hogy a bakelit megéri a befektetést, és hamarosan át is tekintjük ennek okait, tarts velünk, ha kíváncsi vagy. A bakelit lemezek itt maradtak velünk, mert az emberek még a zenéjükben is értelmesebb élményeket keresnek az életükben. A streamelés olyan, mint a gyorsétterem, nem a legjobb, de persze a kényelem nagyon kellemes. A rekordok inkább olyanok, mintha otthon főznénk egy igazán finom ételt, és így kompletten élvezhetjük az egész, globális élményt.

Hosszú távú befektetés

A bakelit nem pénzkidobás, ha te olyan ember vagy, aki értékeli az mélyebb impressziókat, mivel a bakelitlemezek egészen más és jobb élményt nyújtanak. Van valami abban, hogy egy új albumra vadászunk, majd megelégedéssel tölt el, ha végre kézben tartjuk és meghallgatjuk. Ez az élmény egyszerűen nem egyenértékű a bakelit vásárlásával és birtoklásával kapcsolatos kellemetlenségekkel. Merthogy persze ennek az attrakciónak is van néhány hátránya és persze többletköltsége. Ha bakelitlemezt hallgatsz, akkor általában a legjobb minőségre vágysz. Ha beépített hangszórókkal rendelkező utazó lemezjátszót használsz, ami bár megfizethető, nem fog jól hangzani. A jó hír viszont az, hogy a berendezésbe és magukba a lemezekbe fektetett pénz hosszú ideig fog tartani. A bakelit másik jellemző költségtényezője a tisztítás és általános karbantartás. Erősen javasoljuk, hogy ezt a tevékenységet is vedd fel a napi takarítási rutinodba, és időnként egy mélytisztítást is alkalmazz, mert a gyűjteményed csak így állja ki az idő próbáját. Összefoglalva tehát, hogy megéri-e a befektetés? Igen, hisszük, hogy az árnyoldalával együtt is megéri. A lemezjátszóba és a lemezekbe történő kezdeti befektetést követően az egyetlen folyamatos költség a kívánt új lemezek megvásárlása és a tű időnkénti cseréje, és a kiváló minőségű, vintage hangzás mélysége, textúrája és melegsége semmivel sem helyettesíthető. A legjobb formátum egy sokoldalú zenehallgatási élményhez egyértelműen egy bakelit album.