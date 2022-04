- Megvan a második helyezettünk, nagyon éles a verseny a harmadik helyért... Nem kell törölköznöd, majd anya otthon lefürdet a kádban! - így biztatta a műsorvezető a gyerekeket a szegedi Tavaszváró Csokoládénapok és Kézműves Vásár tortaevő versenyén szombaton kora délután. Ha maszatosak is voltak, megérte: a három leggyorsabb marcipán ajándékcsomagot nyert, így folytathatta az édességevést a városi sportcsarnokban. Kettőjükkel, Fehér Jázminnal és Theo Tarinnal találkoztunk is, amikor átvették a nyereményt. Nem volt könnyű a választás, sorakozott előttük sok más mellett nutellás, madártejes, vörösáfonyás, joghurtos édesség is.

Elsősorban a gyerekek érezhették magukat a Paradicsomban: amellett, hogy rengetegféle gumicukrot, nyalókát és még csokigyurmát is kínáltak a standoknál, volt ugrálóvár, lufihajtogatás, arcfestés is. A felnőttek is megtalálhatták a maguk ízlésének való finomságot, még ha nem is mindenki olyan, mint Gombóc Artúr, aki mindent szeret a kerektől a lyukason át az étcsokoládéig. Reformédességeket is találtunk, amit allergiásak is fogyaszthatnak, kóstoltunk birsalmás és zabpelyhes finomságokat. Másutt az derült ki, hogy ha a kerítés nem is lehet kolbászból, a kolbász lehet csokiból, lehet sütni a marcipánt, és láttunk CBD-s csokoládét is - nyilván nem gyerekeknek szánták. Aki meg nagyon összemaszatolta magát, az beruházhatott kecsketejes kézműves szappanra.