Szűnni nem akaró lelkesedéssel vásároljuk a városi terepjárókat és a terepkombikat. Nem is csoda, hogy ennyire trendik lettek ezek az autók, hiszen kényelmesek és tágasak, így hosszú utazásokra is kiválóak. De vajon képesek helytállni nehéz terepen is?

Városi vagy terepjáró? - Volvo XC60

Az új Volvo XC60 a svéd márka legnépszerűbb SUV-ja. Ez a prémium autó rendkívül jól teljesít az eladásokban, aminek egyik legfőbb oka talán az lehet, hogy egymástól nagyon eltérő emberek is megtalálják benne a számításaikat.

A legsikeresebb Volvo SUV a márkára jellemző letisztult vonalvezetés tudhatja magáénak. Megjelenése figyelemreméltó, mégsem hivalkodó: a Volvo XC60 méretek mind a külsőt, mind a belső tereket illetően az arany középutat testesítik meg. Egy kellően nagy autó, ami mégsem túlzó.

A Volvo tervezői olyan, modern érzékelő- és kamerarendszerrel látták el ezt a modellt, amely segít a városi közlekedés során ellensúlyozni az autó méreteit és megkönnyíti a parkolást még a legszűkebb utcákban is. Ennek ellenére jó tulajdonságai nem a városban domborodnak ki igazán.

A 4 hengeres Volvo motor és az összkerékhajtás, valamint a 480 literes csomagtér együttesen egy megbízható utazó autót eredményez, ami nagyobb távolságok megtétele után is kényelmes. Az autópályán igen, azonban igazi, kemény terepen nem fog jól helytállni, de igazán nem is erre lett kitalálva.

Becsapós kombó a terepkombi? - Volvo Cross Country

A Volvo V60 Cross Country egy igazi csodabogár: a svéd gyártó 20 évvel ezelőtt, a V70 XC modellel hozta létre a terepkombi kategóriát, ami nem összekeverendő a SUV-al. Ezek az autók a SUV-okhoz hasonlóan “terepjárósítva” lettek, azonban megőrizték a klasszikus, kombi formát.

A Cross Country változat valóban más, mint a sima V60. Ez a modell ugyanis amellett, hogy maradt az AWD (összkerékhajtás), kapott egy 7,5 cm-s emelést és ütésálló, műanyag borítást, valamint a belső tér kialakításakor fontos szempont volt a könnyű takaríthatóság. Mindez egy nagyon vagány autót eredményez, azonban terepre ez még kevés.

A Volvo Galéria oldalán így írnak róla: “A Volvo V60 Cross Country ideális választás mindazok számára, akik aktív életet élnek, szükségük van a 4 kerék meghajtás által nyújtott biztonságérzetre és néha az emelt hasmagasságnak köszönhetően az aszfaltnál kicsivel zordabb terepekre is eltévednének.”

A V60 CC nem igazi terepjáró, azonban a mostanában egyre népszerűbb digitális nomád életstílushoz kitűnően passzol, hiszen az, ha néhány hónap városi lét után pár hét vidéki élet következik, egy ilyen autóval nem gond.