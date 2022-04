A számítógépes játékok már régóta részét képezik világunknak. Pontosabban egy ideje ez már nem is igazán korrekt megfogalmazás, hiszen külön világokat testesítenek meg ezek a játékok. Minden egyes játékkal egy új, különálló valóságot ismerhetünk meg, élhetünk meg, szerepelhetünk benne, lehetünk hősök, megélhetjük a kalandot, a varázslatot, különféle történelmi korokat, kiszakadva egy időre a szürke hétköznapokból. A játékvilág határtalan, térben és időben is.

A játékok nem csak szórakoztatók, hanem különféle kompetenciákat is fejlesztenek. Fejlődik a stratégiánk, a reflexeink, de a problémamegoldó képességünk és a fantáziánk is. Sokan köteleződnek el programozói pályán a játékok hatására, vagy lesznek hasonló témával foglalkozó szakírók és youtuberek.

A gamer-kultúra tagjai számára elképzelhetetlen, hogy ezeket a világokat ne a lehető legmagasabb minőségben éljék meg, hiszen minél minőségibb és élethűbb a grafika, annál inkább elvarázsol minket, annál könnyebben képzeljük el magunkat az alternatív valóság részeként. Ha igazi gamerek vagyunk, akkor mindenképp figyelmet fordítunk arra, hogy a legmegfelelőbb technológia álljon rendelkezésedre a játékhoz. Ha épp csak érdeklődünk gamer kultúra iránt, épp csak most kóstolgatjuk a sóját-borsát, akkor is érdemes a magasabb minőséggel kezdeni.

Azok számára, akik szívesen játszanak kényelmesen a kanapén ülve, a legjobb választás egy játékkonzol lehet. Szintén a konzol a megoldás azoknak is, akik nem rendelkeznek gamer PC-vel vagy laptoppal, mégis magas játékminőséget szeretnének élvezni.

Az Xbox One nem véletlenül vált sokak kedvencévé. A Microsoft által gyártott otthoni videójáték-konzol termékcsaládnak három tagja van; az Xbox One 2013-ban jelent meg, ezt követte 2016-ban az Xbox One S, majd 2017-ben megérkezett az Xbox One X.

Az Xbox One nyolcadik generációs konzol, az Xbox 360 utódja, viszonylag nagy méretű, külső táppal rendelkező eszköz.

A középső testvér, az Xbox One S lényegesen kisebb, ez már belső táppal rendelkezik, illetve jár hozzá egy vertikális stant, ami azt jelenti, hogy nem csak fekvő, de álló helyzetben is használhatjuk, így könnyebb lehet a tárolása, tehát még helytakarékosabb is. Kapott továbbá 4K-s Blu-ray lejátszót (4K-s TV-hez lehet csatlakoztatni), illetve HDR-képességet. Mindkettő a kép minőségét javítja, a 4K felel a képfelbontásért, a HDR (High Dinamic Range) feladata pedig a kontraszt és a fényerő szabályozása.

A legifjabb testvérük a 2017-es Xbox One X, mely nem csak csatlakozni képes a 4K-s televízióhoz, hanem ténylegesen 4K élményt képes biztosítani. A gyönyörű grafika már full HD készülékek esetén is adott, habár a 4K minőséget így nem élvezhetjük.

Ez a típus kompatibilis az összes Xbox-ra gyártott játékkal, még az Xbox Classic-ra tervezett játékokkal is, így nem kell attól tartani, hogy egy újabb konzol vásárlása esetén használhatatlanná válnak a régebbi kedvenc játékaink.

Az Xbox One X nem csupán a teljesítményével hívja fel magára a figyelmet, hiszen nagyon elegáns a megjelenése is. Kontrollerje (bár a megszólalásig hasonlít ez előzőekéhez) speciális textúrájú borítást kapott, emellett maga a konzol is minőségi bevonatú, nem gyűjti a port.

Összességében elmondható a három konzolról, hogy oda-vissza kompatibilisek egymással. Ez vonatkozik a kontrollerekre és a játékokra egyaránt. Az Xbox One X-re gyártott legújabb játékok kompatibilisek lesznek az előző két generációval, illetve ugyanez fordítva is elmondható. Az igényes kivitelezésű kontrollereket szintén úgy cserélgethetjük, ahogyan csak szeretnénk.

Az kontrollerekről el kell mondanunk, hogy mindegyik típusnál elemesek, ami nagyobb mozgást biztosit, ezáltal kényelmesebben használhatók. Természetesen gondoskodni kell az elemek megfelelő töltöttségéről.

Az ergonomikus kontrollerek mellett Kinect szenzorral, mozgásérzékelő kamerával is rendelkeznek, melyek képesek hangvezérlésre, mozgásvezérlésre, ezáltal futurisztikus élményt biztosítva számunkra.

A konzolok nem csak játékra alkalmasak, többfunkciós mivoltuknak köszönhetően akár filmnézésre vagy video hívások lebonyolítására is használhatjuk őket.