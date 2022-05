Ha szerencsések vagyunk, és saját kerttel büszkélkedhetünk, mindezt bátran meg is tehetjük! A megfelelő kültéri játékok beszerzésével még egy néhány négyzetméteres udvart is valóságos családi paradicsommá alakíthatunk.

De pontosan mik is a kerti játékok gyerekeknek, sőt az egész családnak kínált előnyei?

És milyen darabokkal érdemes ékesítenünk szabadtéri birodalmunkat?

Elszakíthatjuk a gyerekeket a képernyőtől

A 21. században az udvari játékok legnagyobb előnye kétségkívül az, hogy segítségükkel esélyünk van egy rövid időre elcsábítani a gyerekeket a kütyük uralta világból. Ráadásul két legyet ütünk egy csapásra, hiszen szórakozás és mozgás közben a kicsik a friss levegő áldásos hatásait is élvezhetik. Az oxigéndús levegő önmagában is javítja a teljesítőképességet, a koncentrációt és a memóriát, de mindezt néhány okosan eltalált játékkal meg is sokszorozhatjuk.

Számos készséget fejleszthetünk

Rendben, meg is nyitottuk egy játék webáruház honlapját, de hogyan tovább? Milyen kültéri játékok közül válogassunk, hogy házi játékparkunkban ne csak lefoglaljuk, de fejlesszük is a gyerekeket?

Hinta

Szinte minden családi ház udvarán megtaláljuk az egyszerű, de nagyszerű hintát. Legyen az klasszikus-vagy fészekhinta, minden típusa tökéletes eszköz az egyensúlyérzék és mozgáskoordináció fejlesztéséhez.

Csúszda

Lehet kicsi, nagy, egyenes, kanyargós, műanyag vagy fém: a csúszdára mászás és lesiklás közben erősödnek a gyerekek izmai, és a hintához hasonlóan fejleszti az egyensúlyérzéket és koordinációt is.

Homokozó

A szabadtéri játékok sztárja a számos előnnyel kecsegtető homokozó. Jó hír, hogy kert hiányában kisebb méretű verzióit teraszon, erkélyen is könnyen elhelyezhetjük. Megéri, hiszen a finommotorika mellett a logikai készségeket és a kreativitást is fejleszti, ha pedig többen vesznek részt a gyúrásban, formázásban, építésben, a szociális kapcsolatok terén is értékes tapasztalatokat szerezhet a gyerkőc. A homokozás kiváló megalapozása az iskolai tanulmányoknak és a közösségbe való beilleszkedésnek!

Labda

Ami tényleg nem hiányozhat egy háztartásból sem: egy pöttyös gumilabda. A legkisebbeknek szóló, finommotorikát fejlesztő dobálós-gurítós gyakorlatokon túl az ügyességi akadályversenyen át a családi focimeccsig végtelen számú játékötlet áll rendelkezésünkre.

Szem előtt tarthatjuk a gyerekeket

Valljuk be őszintén: van az a feladat (mint például a fűnyírás, gazolás), amit hatékonyabban el tudunk végezni a pici gyerekek segítsége nélkül. De a kerti munkálatok közben sem kell a biztonságukért aggódnunk, ha a szemünk sarkából nyugtázhatjuk, ahogy boldogan suhannak le a csúszdán, vagy elmélyülten formázzák a kastély keleti őrtornyát.

Minőségi időt tölthetünk együtt

Amint letudtuk a kötelező kerti teendőket, vessük bele magunkat a közös játékba! Építhetünk együtt a homokozóban, egy labda segítségével hirdethetünk családi sorversenyt vagy szülők-gyerekek felosztású kosármeccset, frizbizhetünk, fejen állhatunk az ugrálóvárban, vagy tarthatunk petanque bajnokságot is! A változatos élményeknek csak a fantáziánk szabhat határt!

A legköltséghatékonyabb családi programok

Akár egy egész hétvégét is eltölthetünk felhőtlen kikapcsolódással és szórakozással, anélkül, hogy kilépnénk a kapun. Saját vidámparkunkhoz a legtöbb kültéri játékot elég csak egyszer beszerezni: egy kis medencével kiegészített csúszda hosszú évekig biztosít hűsítő élményeket a forró nyári napokon, de egy műanyag homokozó szett is végtelen számú alkotásra ad lehetőséget. Otthon ráadásul az a veszély is kevésbé fenyeget, hogy elhagyjuk a kedvenc pöttyös labdát, vagy a homokhordáshoz nélkülözhetetlen imádott játék talicskát.