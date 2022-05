Már messziről lehetett érezni, hogy valami készül az Ifjúság téren: a bográcsok alatt ropogott a tűz, a készülő ételek illata pedig betöltötte a levegőt. A csongrádi majálisok visszatérő programja a főzőverseny, amit a szervezők is már legalább annyira vártak, mint a résztvevők.

Fotó: Maszlag Edina

A kitelepülők és természetesen mi is vártuk már, hogy két év után újra egy rendezvényen találkozhassunk a közönséggel

– mondta el Hörömpöliné Víkor Kati, a szervező Művelődési Központ vezetője. Hozzátette, idén tizennégy csapat főzött az Ifjúság téren, és ahogy készültek a finom falatok, úgy lett egyre nagyobb a társaság: ebéd körül már közel négyszázan sürögtek a bográcsok körül. A zsűri kóstolása alapján pörkölt kategóriában a Tiszatáj Polgárőr Egyesület csapata, az egytálételek között pedig a Formás Fakanalak csapata nyerte a gasztro-versenyt idén.

Aki nem a bográcsok körül kóstolgatott, az is bőven talált magának kedvére való programot: a kisebbeknek a Bölcső Nagycsaládosok Csongrádi Egyesülete szervezett kézműves foglalkozást, a színpadon pedig a Csiga Duó szórakoztatta a gyerekeket. Délután nótacsokorral és operettslágerekkel várták az idősebbeket, az este pedig a bulizásé volt, Szandi és Bebe koncertje után retro diszkóval mulattak hajnalig.

Vasárnapra is tartogattak meglepetéseket a szervezők, a gyerekprogramok után Komonyi Zsuzsi, valamint Gájer Bálint és zenekara zárta a csongrádi majálist

Fotó: Maszlag Edina

Szentesen egy napba próbálták belesűríteni az eseményeket, ahol napközben a gyerekeket, este pedig a nosztalgiázni és bulizni vágyó felnőtteket várták.

A szépen rendbe hozott Kurca parton idén először egy gyerek-birodalmat építettek fel: a kicsiket húszféle fa népi játékkal szórakoztatták egész nap, a kisszínpadon pedig bábelőadás várta a gyerekeket.

A „nagy durranást” estére tartogatták: a nagyszínpadon Best of Geszti élőkoncerttel idézhették fel a szentesiek a kilencvenes és a kétezres éveket, a kisszínpadra pedig a Just Showband futott be, miután kamionon „körbezenélték” a várost. A bulit a retro expressz különkiadása zárta helyi djk-kel.