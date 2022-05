Nemcsak azt szeretnék, hogy virágosabb város legyen Szentes. A szervezők nem titkoltan azt szeretnék, ha közös program lenne a gyerekeknek és nagyszüleiknek a növények ápolása.

A tavalyi virágosztáskor is vittünk palántákat, azok is nagyon szépek lettek, örül neki az unokám. Most napvirágot, büdöskét, kakastaréjt, rózsát és Jézus szívét választottam, ezt is együtt fogjuk majd elültetni. Én emeletes házban lakom, az unokámékhoz, az ottani virágoskertbe fogjuk majd elültetni

– magyarázta Kerekes Imréné.

Idén is kapósak voltak a virágpalánták. Fotó: Majzik Attila

A virágokat majd hat éves kisunokám fogja ápolni, gondozni. Fogja a kis locsolóját és megy öntözni, mondani sem kell neki

– tette hozzá mosolyogva a nagymama.

A városszépítő akció húsz éve tart a településen, idén a korábbi ötezer helyett ebben az évben tízezer virágpalántát osztanak szét a szentesiek között. A választék is bővült, így az ingyen osztott palántákat a korábbi évekhez hasonlóan gyorsan elkapkodták.

A kertészkedni vágyó nagyszülőket három napon keresztül tíz helyszínen várta a városban az önkormányzat. A virágosztás célja az volt, hogy megszépüljön a környezet és egyben közös programot biztosítson a nagyszülőknek és az unokáknak.

Mint megtudtuk, a legtöbben a családi házak kertjében ültetik el a virágokat, de sokan visznek a társasházak közös kertjébe, vagy az erkélyek balkonládáiba is.