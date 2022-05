Aggódnak a makói madárbarátok egy fiatal gólyapár miatt, amely szokatlan helyen, egy légvédelmi sziréna tetején próbál ezekben a napokban fészket rakni – persze sikertelenül. A problémát a természet fogja megoldani – mondja a város zöldprogramjának tanácsnoka, Csermák Szilvia.

A fiatal gólyapár a Bajza utca egyik sarkán látott neki a fészek­építésnek nagy buzgalommal, ám csekély eredménnyel, az oszlop tetején lévő légvédelmi sziréna ugyanis nem alkalmas arra, hogy az építkezés alapjául szolgáljon. Az oszlop tövében már valóságos halom látható a hím által odahordott, majd leesett ágakból.

A pár munkálkodását sok helyi madárbarát figyelte együttérzéssel, és a sikertelenséget látva próbáltak valamiképp segíteni nekik. Lapunkhoz is futott be ilyen jelzés, de a Makón élek nevű Facebook-csoportban is gyűltek a jó szándékú ötletek. Volt, aki a város zöldprogramjának tanácsnokát, Csermák Szilviát is megkereste. A legtöbben műfészek kihelyezését javasolták.

Csermák Szilvia az ügyben Molnár Gézával, a Körös–Maros Nemzeti Park munkatársával beszélt – ő volt az, aki egy tavalyi hasonló, Szép utcai esetnél is szakértő véleményt mondott. Mint kiderült, jelen esetben is egy fiatal, fészekrakással most először próbálkozó párosról van szó, és természetes, ha az első alkalom vége kudarc. Ez a természetben is gyakran megesik.

A szakember azt is elmondta: műfészket kihelyezni ilyenkor már nem lehet, csak abban az időszakban, amíg a gólyák Afrikában telelnek – ha most próbálkoznának vele, csak elriasztanák a madarakat. A fészek építésével amúgy is elkéstek már, hiszen a többi madár már költi a tojásokat.