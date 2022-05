Megnyitójában Lépné Soós Anita alpolgármester elmondta: 6 csoport, baráti társaság jelentkezett a főzőversenyre, de nem a végeredmény a fontos, hanem a jó hangulat, a kellemes időtöltés, hiszen két év szünet - a koronavírus miatt - után újra kötetlenül találkozhatnak, szórakozhatnak az emberek. A gyerekeket, a fiatalokat henna és csillámtetoválás is várta, az egyik felnőtt megjegyezte: neki fájt. Mire a vele lévő szőke kislány kontrázott: nekem nem, de már jött is a válasz, de az én kezem szőrös. Az egészségüket is tesztelhették a helyiek, az Egészségfejlesztési Iroda munkatársai mértek vérnyomást, csontsűrűséget, testtömeg indexet és táplálkozási tanácsokat is adtak a faluházban.

Akiknek kedvezők voltak az eredményei, értékei - úgy láttam, azok is akiknek nem… - ehettek, ihattak a büfében és a főzőcsapatoknál, Búza Zsolt polgármester pedig abált, főtt disznófejhússal kínálta az embereket, akiknek a talpalávalót késő estig a Szénási zenekar húzta.