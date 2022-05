Mit jelent valójában a kiégés? Hogyan vegyük észre, mik a tünetei? Melyek a kiégés területei és fázisai? Melyek a legjobb módszerek a kiégés kezelésében? – többek közt ezekre adott választ a Coaching & Love Academy szervezésében Gulácsi Bernadett, a Coaching & Love Academy vezetője és Gáspár Gabriella, az Academy oktatója, diplomás senior-szupervizor, okleveles coach.

Nemcsak klienseken keresztül szerzett tapasztalataik alapján osztották meg a tudnivalókat a kiégésről, hanem a saját bőrükön is megtapasztalták korábban, milyen a munkában és a magánéletben is kiégni. Gabriellát például kezdő szakemberként olyan nagyfokú érzelmi megterhelés érte, ami igen mély kiégést eredményezett, de a vezető hektikus jelenléte és a szervezetlenség is szerepet játszott ebben.

Mint mondták, a kiégés az égésből ered, vagyis abból a belső tűzből, abból a belső energiából, amit ha nem használunk jól, ellenünk fordulhat, pusztító energiává tud válni. Ha lelkesen megyünk be a munkahelyünkre, ha a feladatunkat hivatásból végezzük, akkor jól kezeljük ezt az energiát, viszont ha csakis munkaként tudunk rá tekinteni, akkor ellenünk fordul, és ez kiégéshez vezet. Meg kell tanulni jól bánni magunkkal ahhoz, hogy a tűz ne felemésszen minket, hanem tápláljon, ehhez például szükség van a munkaidő előtti vagy utáni kiegyensúlyozó szelepre az életünkben, amikor csakis az énre helyezzük a fókuszt. Ha a saját érdekeinket, vágyainkat teljesen háttérbe szorítjuk a munka miatt, a velünk szembeni elvárások miatt, akkor kiégünk – mutattak rá.

Az egészséges személyiség védettebb

Kiemelték, aki érett, egészséges személyiség, az nagyon komoly védettséggel rendelkezik a kiégéssel szemben. A szakemberek szerint Sigmund Freud neurológus foglalta össze egy mondatban azt, hogy pontosan ki is az egészséges személyiség, a pszichiáter ugyanis azt mondta, hogy az egészséges az, aki szeretni és dolgozni tud.

Később több kutató is el­­kezd­­te összegyűjteni a kritériu­mokat az egészségességhez, ezek szerint szükség van szeretetképességre, intimitásképessége, kötődésre, elkötelezettségre, a határok meghúzására, nyitottságra és függetlenségre egyaránt. De ha az én háttérbe szorul, csak a munkahelynek vagy a családnak való megfe­lelésre figyelünk, akkor az egész­­ségesség felborul.

Merjünk váltani az életünk során

Hangsúlyozták, a kiégés elkerülése érdekében az is na­­gyon fontos, hogy legyen lehetőségünk kibeszélni magunkból a félelmeket, a nehézségeket, a negatív késztetéseinket, a velünk szembeni elvárásokat. Továbbá a sikerek és a kudarcok megélésnek aránya is nagyban hozzájárul a kiégéshez. Át kell tekinteni, hogy mennyire vannak irreális elvárásaink magunk felé, milyen a kudarctűrő képességünk, és vannak-e olyan belső erőforrásaink, amelyeket az ellentétes erőkkel szembe tudunk állítani.

Figyelmeztettek, fel kell is­­merni azt is, hogy biztosan azt szeretnének-e ma, amire 10 év­­vel ezelőtt vágytunk.

Bizony egy felnőtt életbe több karrier is belefér, tehát bátran merjünk szakmát, pályát váltani, ha a jelenlegiben nem érezzük jól magunkat hosszú ideje.

Nem képes a határait megtartani

Kitértek a beszélgetés során a kiégés fázisaira is. Az első fázisa a lelkesedés, vagyis amikor valaki belép a munkaerőpiacra, az új munkahely­­re, és tele van energiával, tettvággyal, nagyfokú belső tűz van benne, emiatt pedig a saját határait nem tartja majd, elsőként jelentkezik mindenre, önmagával pe­­dig egyáltalán nem foglalkozik majd.

A második fázis a stagnálás, amitől sokan meg is ijednek, mert már nincs meg bennük az az öröm, amikor belépnek a munkahelyükre, mint korábban, már nem olyan élénkek a színek számukra. Ugyanakkor ha valaki megtanulja a színeket máshonnan behozni az életébe, akkor akár egy szakmai életet is végig lehet vinni ebben a szakaszban – jegyezték meg.

A szakemberek szerint a stagnálók is tudnak lelkesek és az egészséges határokon belül lojálisak lenni. Tehát meg tudják tartani a saját határaikat, és nem azon gondolkoznak a magánéletben, hogy a munkahelyen milyen teendőik vannak, hogy az ügyfeleknek miként lehetne jó, és a gyerekkel való játék közben nem a főnökük levelét olvassák.

A harmadik fázis a frusztráció lesz, amikor több lesz a negatív megélés, mint a pozitív.

Amikor viselkedési és testi tünetek jelentkeznek, amikor gyomorgörccsel érkezünk dolgozni, és befeszülünk attól, ha a főnökünk beszélni akar velünk, valamint nem tudjuk elfogadni azt, hogy ma ennyit bírok, holnap képes vagyok többre is. Elfelejtünk jól bánni magunkkal.

A frusztráció után pedig az intervenció következik, vagyis amikor már beavatkozásra van szükség, mert valakit olyan káros hatások érnek, amelyek következtében akár depresszió alakulhat ki nála. Ilyenkor jönnek szóba a terápiás lehetőségek. Át kell gondolni, hogy mit lehet annak érdekében tenni, hogy jobban legyünk.

Fontosabb lett a munkatársi jóllét

Egyébként Gulácsi Bernadett és Gáspár Gabriella szerint egyre elfogadottabb ma már a munkatársi jóllét biztosítása, ami nem céges autóban és bónuszban nyilvánul meg, hanem abban, hogy lehetőséget biztosítanak a tanulásra, valamint stresszkezeléssel kapcsolatos céges tréninget tartanak. Jelezték, egyéni, szervezeti és társadalmi szempontból is kifizetődőbb a megelőzés érdekében tett lé­­pés, mint aztán a probléma kezelése.

Leszögezték, mindig legyen eszközünk, amivel vissza tudjuk hozni magunkat az elinduló kiégésből. Nagy mértékű önismeret kell mindehhez. Csakis így lehet észrevenni, ha elindul a folyamat, és az is lé­­nyeges, hogy merjünk segítséget kérni, ha egyedül nem tudjuk kizökkenteni magunkat a negatív helyzetből.