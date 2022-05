Virágos napokat él Szentes, a „Nagymamák tavasza” ingyenes palántaosztása után egész hétvégén virágkiállítással és vásárral várják a kertbarátokat a Szecessziós Házban.

A városban nagy hagyománya van a virágkiállításnak, az első ilyet még 1884-ben rendezte Rambovszky József vendéglős. Az évek során elkopott hagyományt 2019-ben élesztette újra az önkormányzat, azóta minden évben megrendezik a kiállítást. Idén ugyan két kiállító az utolsó pillanatban visszalépett, de így is négy árus borította színkavalkádba a termet: egymást érték a szebbnél szebb virágok, amelyekben a magyar nyelv leleményessége is megmutatkozott, így nem hiányozhatott a kínálatból a pletyka, a büdöske és az anyósnyelv sem.

Egész hétvégén tart a színkavalkád a Szecessziós Házban. Fotó: Majzik Attila

Én a muskátlit imádom, főleg a pirosat, azzal van tele a kertem, de az egynyáriak közül nagyon szeretem a vincát és a mézvirágot is. A lakásom pedig orchideákkal van tele

– mesélte Balogh Sándorné. A szentesi asszony már többször nyert kertjével a „Virágszínvonalasabb Szentesért” pályázaton is.

Imádok kertészkedni, ma is egész nap kint voltam. Ez biztos a génjeimben van, édesapám is állandóan a kertben volt. Én is már alig vártam, hogy kitavaszodjon. Kint vagyok a jó levegőn, süt a nap, csiripelnek a madarak, nyílnak a virágok. Nekem ennél jobb megnyugvás nincs

– tette hozzá a nyugdíjas hölgy.