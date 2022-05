Helyi életstílus 1 órája

Sikeres volt a ruha- és játékbörze

A kisteleki Ringató Napközi 5 éve szervezi a ruhabörzéket a városban, melyek idővel kiegészültek cipőkkel, játékokkal, könyvekkel, használati és dísztárgyakkal. A helyszín szombaton is a piaccsarnok volt, ahol vásárlókkal és vevőkkel is beszélgettünk, igaz legutóbb is sokan álltak az asztal mindkét oldalán.

Imre Péter Imre Péter

Fotó: Imre Péter

Fotó: Imre Péter

A Ringató Napközi szombaton is a kisteleki piaccsarnokba várta azokat, akik eladnák feleslegessé vált, de jó állapotú ruháikat, cipőiket, a gyerekek megunt játékait, és helyettük vásárolnának másoktól újakat. Az érdeklődésre nem lehetett panasz. Először Ritkán járok ilyen börzékre, de most útba esett– éppen az édesanyámhoz tartok – és beugrottam szétnézni. Nem bántam meg, vékony nyári ruhákat vettem az unokámnak, remélem tetszik majd neki – mondta a fiatalos nagymama, Kürtösi Mariann. Előtte egy pár férfi tagja jegyezte meg: jók az ilyen vásárok, klassz, hogy ezt így megszervezik. Eladnak és vesznek Veres Miklós kislányával, Melindával sétált a sorok között, válogatott a kínálatból, ők is árultak, de ahogy az édesapa mondta: többet vettünk, mint eladtunk. Kisfiának ruhát, Melindának játékot, fűzhető gyöngyöt, ami a kreativitását is segíti és növeli. Nagyon örült neki, mert lelkesen mesélte és magyarázta, mire lesz jó neki ez a készségfejlesztő játék. Többen elmondták: ez az esemény azért is jó, mert a már nem kellő, egyik szekrényből a másikba pakolt tárgyaktól megszabadulhatnak és fillérekért vehetnek olyat, amire nagyobb szükségük van.

Kőrösi Andrea unokahúgával, Vadkerti Vandával és kislányával, Nagy Hannával érkezett a börzére, ahol először jártak: eladtak és vettek, főként gyermek- és felnőttruhákat. Mikor találkoztunk és beszélgettünk, már a megmaradt holmikat pakolta az autó csomagtartójába, amiben Vanda segített, a szöszke Hanna pedig a lábbal hajtható biciklijével kísérte őket. A kicsikre és a nagyobbakra is gondoltak a szervezők, a Kipp-Kopp Gyerekház nagy sikert arató kézműves-foglalkozásokat, játékokat biztosított számukra. Itt mindenki eladó és vevő – közölte érdeklődésünkre a főszervező, Kauczki Gyöngyi, aki természetesen maga is árult és elmondása szerint jól pörgött az üzlete. Közölte: 5 éve szervezik a börzét, melyen eleinte ruhákat árultak, majd könyvekkel, cipőkkel, játékokkal és egyéb tárgyakkal bővült, egészült ki a kínálat. A helyszínt, a piaccsarnokot az önkormányzat ingyenesen biztosítja, csak az asztalfoglalást kell előre jelezni, szombatra 35 asztal kelt el a jelentkezők között. Találkozó újra, ősszel Egy évben általában kétszer tartjuk meg, tavasszal és ősszel, 2020-ban a pandémia miatt mindkettő elmaradt. Bízom benne, hogy idén ősszel is találkozhatunk. A varázsa a rendezvénynek, hogy bár olcsón adunk el, de pár száz forintért jó cuccokat is vásárolhatunk – fejtette ki Kauczki Gyöngyi.

