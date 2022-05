Májustól már tényleg kijelenthetjük, hogy több mint két esztendő bezártság és korlátozások után remélhetőleg végleg elszakadunk az erőteljes Covid megszállástól és a békeidők medrében élhetjük életünket. Kijelenthetjük, hogy a turizmus elindult – mondta lapunknak Zsebők Tamás. A Z(s)eppelin Utazási Iroda vezetője hozzátette, pozitív kisugárzásukat jól tükrözi a kirakati, arculati megjelenés is a szegedi Petőfi Sándor sugárúton.

Ha a turizmus utolsó békeévét, a 2019-es esztendőt 100-nak vesszük, akkor 2020 csupán 10 volt – válaszolta járvánnyal kapcsolatos kérdésünkre. Az elmúlt év 40 volt, az idei 80-90 is lehet, hiszen 2022-ben már mindenki utazik. Meglepő módon a közelben zajló szomorú események sem tántorítják el az utazóközönséget az útnak indulástól.

Az idei esztendő első két hónapja olyan előfoglalási rohammal kecsegtette a turizmusban dolgozókat, hogy két év elteltével a 2019-es békeidőket is felülmúló esztendő is jöhet, de az háború fékezte a foglalásokat április végéig.

Az ember egy idő után megszokja a körülötte zajló eseményeket és szépen lassan elkezd visszatérni a megszokott életritmusához. Így vannak ezzel az utazók is, két év kíméletlen időszaka után szerencsére jönnek a kedvező fordulatok is. A korlátozások szinte minden országban visszaszorulnak és remélhetőleg a közeli események is mielőbb befejeződnek. Így a turizmus lassan újraindul. A foglalások ismét szép számmal érkeznek mind a belföldi, mind a külföldi Zseppelin programokra, mert nem érezzük magunkat közvetlen veszélyben – mondta bizakodva az irodavezető, aki határozott kérésünkre sem hajlandó nyárra euró-árfolyamot becsülni. Nem jósolnak árfolyamot, helyette elemzéseket tanulmányoznak és igyekeznek biztonsági tartalékot képezni, hogy ne kelljen az árakhoz “nyúlni” kisebb árfolyammozgások esetén.

Balaton Fotó: Bach Máté

Amit nem tudnak kikerülni, az az üzemanyag árának emelkedése! A 7,5 tonna feletti járművekre nem érvényes a magyarországi ársapka, így autóbuszaik Magyarországon jelenleg közel 700 forintért tankolják a gázolaj literjét, és ez Nyugat-Európában akár 850 forintba is kerülhet.

A decemberi, januári kalkulációk idején nem volt előrelátható az üzemanyagok árának ilyen arányú emelkedése, az elmúlt esztendők számaival terveztek, most azonban egy-egy autóbuszos fuvarköltség emelkedése eléri a 30 százalékot is – mondta Zsebők Tamás, hozzátéve, az elmúlt 5-6 évben az autóbusz árak szinte változatlanok voltak, nem követték a környezeti hatásokat, az árak változását.

A kialakult helyzetben nem volt más lehetőségük, mint újraszámolni, kalkulációjukban csökkentettek más tételeket, így az iroda árrését is, hogy utasaikra minél kevesebb teher háruljon az áremelkedésből.

Közhely szinten emlegetik, hogy Görögország olcsóbb, mint a Balaton. Ezzel az állítással szembesítjük az irodavezetőt, aki egészen röviden válaszol: sajnos igaz. Azt még hozzáteszi, ő maga is nagyon szereti a Balatont és minden évben több alkalommal látogat el a magyar tengerhez.

Görögország, Athén Fotó: Éberling András

De ami sok az sokk – fogalmazott . Kiemelte, maga is nagyon szeret idehaza kalandozni a családjával, személyes kirándulásainak gyümölcsei a belföldi 1-2-3 napos Zseppelin programok. Hangsúlyozta, a belföldi programturizmust nagyon is a szívén viseli, éppen ezért fájó a balatoni árak alakulása.

Nem kockáztatnak, náluk szerződési kitétel, hogy rendelkezzen érvényes biztosítással az utas, ebből nem engednek. Természetesen ezt nem kötelező az irodánknál megkötni, de rendelkezzen vele az utas.

A Zseppelin Programok 60 napon kívül kötbérmentesen lemondhatók minden indok nélkül 3000 forin/fő kezelési költség mellett. – Az indulástól számított 60 napon belül orvosi okból eredő utazásképtelenség esetén minden programunk ára tartalmazza az útlemondási biztosítást. Ez a legtöbbször önrészmentes, vagyis minden befizetett forintot visszakap az ügyfél. Ez esetben a megrendeléskor kell az utasbiztosítást is megkötni és kezelési költséget nem számolunk fel – részletezte a feltételeket az irodavezető.

Az irodával utazók legnépszerűbb tengerpartja egyébként Görögország és Horvátország mellett Olaszország és Albánia, ez a tendencia nemigen változott az elmúlt 5-10 évben. Miként tekint előre a Zseppelin?

Kollégáimmal egy-másfél évvel mindig előre dolgozunk, jelenleg az ősz-tél-tavasz mellett a 2023-as csoportokat egyeztetjük, így folyamatosan tervezzük a turizmus jövőjét, irodánk életét – mondta Zsebők Tamás.

Fiume, Horvátország Fotó: Csapó Balázs

Az irodavezetőtől megtudtuk, hogy a nagyjából egy esztendeje alapított Zseppelin Utasok Klubja zárt csoportjuk már 2200 tag felett jár, az embereket az utazás szeretete fűzi össze. A közösségi felületen egymás között osztják meg az utazásokon szerzett tapasztalatokat, folyamatosan kérdeznek egymástól a csoport tagjai.

Nincs az embernek joga a világot megismerni ameddig a hazáját nem ismerte meg – mondta Földvári András világutazó, s ezt idézi az iroda programajánlója. Ehhez képest első ránézésre nem kínálnak sok hazai programot, de ez csak első ránézésre van így.

Irodánk a legnagyobb belföldi palettával rendelkezik, az évközi és ünnepi időszak hazai programjainak száma 42 – cáfolt az irodavezető. A számos városlátogató út mellett helyet kap a gasztronómia, a wellness és ezek kombinációja is, de indítanak egy, kettő és három napos utakat advent, karácsony és szilveszteri időszakban is.

Megtudtuk, hogy az idei húsvéti időszak után – amikor közel 370 ügyfelük volt úton egy időben –, pünkösd körül 23 csoportjuk indul útnak, és erre nagyon büszke az iroda csapata. Zsebők Tamás hangsúlyozta, sokan az utolsó pillanatban döntenek, így ha valaki még gondolkodik a pünkösdi hosszú hétvégi utazáson, mielőbb keresse fel az iroda weboldalát, vagy látogasson el személyesen a Szeged, Petőfi Sándor sugárút 18. szám alatti megújult arculatú irodájukba.