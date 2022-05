A munkaruha nagyon előnyös sok szempontból: a dolgozónak is kényelmesebb, mintha saját darabjaiban végezné a munkáját, és a hatékonyságot is növeli. A munkaruha megóvja a munkavállaló ruháját, hiszen helyettesíti azt. Emellett ha egységesen öltözik a csapat egy kávézóban vagy egy üzletben, annak jó hatása van a légkörre is.

A védőruha ellenben sokkal ennél komolyabb feladatot lát el, megvéd a fizikai, kémiai, biológiai károsító hatások ellen. A védőöltözéknek nemcsak komfort növelő értéke van, de gyakorlatilag elhagyhatatlan.

Épp ezért az nem akkora gond, ha egy pincér, vagy egy szállodai szobaasszony végzi a munkáját civilben. Ám ha például egy villanyszerelő a saját hétköznapi ruhájában dolgozik, az kimondottan veszélyes.

Ha bizonyos foglalkozásoknál nem a megfelelő védőöltözetet viseled, számolni kell az ezzel járó kockázatokkal, és akár végzetes baleset is történhet. Épp ezért sok munkakörben kötelező a nemzetközi szabványnak megfelelő felszerelést viselni.

Miért elengedhetetlen a védőruha bizonyos iparágakban?

Általános a különféle védőruházatok, -felszerelések használata ipari munkáknál, építkezésen, bányákban, útépítéseken. Mindenhol, ahol szerszámokkal, nehézgépekkel kell dolgozni - akár mezőgazdaságban is - , vagy ahol egészségre káros vegyi, biológiai szerek vannak közvetlen közelben.

A védőruhát úgy is lehet tekinteni, hogy ez az utolsó védvonal közted és a veszélyes munkakörnyezet között. Az átgondolt tervezésnek köszönhetően még a számodra észre nem vehető kockázatoktól is megvéd.

A veszélyes munkakörökben kötelező ‘egyéni védőeszköz’ nemcsak ruhát - például kezeslábast - jelent, de ha szükséges, más elemeket is tartalmaz, védőszemüveget, sisakot, kötényt és még sok mást.

Már csak azért is nagyon ajánlott ezeknek a daraboknak a használata, mert egy fülvédő vagy egy karvédő sokkal olcsóbb, mint egy kezelés és rehabilitáció sérülés esetén.

Hogyan válaszd ki a megfelelő védőruhát?

A védőfelszerelést a munkaadó köteles biztosítani a dolgozóknak, ha egy munkakör veszélyekkel járhat, méghozzá egy, jogszabály által meghatározott típust.

A megfelelő ruházat és eszközök hiányában akár meg is tagadható egy feladat elvégzése, ami érthető is: például lángálló, íválló munkaruha nélkül hegeszteni nagyon kockázatos. Megfelelő védőruha nélkül bizonyos helyzetekben elkerülhetetlen lesz a baleset.

Ha vállalkozóként dolgozol, akkor is fontos, hogy saját érdekedben betartsd a védőruhára vonatkozó szabályokat. Éppígy, ha csak otthon az autó akkumulátor töltőjével foglalkozol, akkor se hagyd el a védőfelszerelést. Ez utóbbi esetben például munkacipőt, villanyszerelő kesztyűt kötelezően használni kell az áramütés veszélye miatt.

Érdemes a védőruhából minőségi változatot beszerezni, ami sokoldalúan véd és hosszú időn át bírja a strapát. A legjobban a tisztán tartott, higiénikus védőruházat látja el a feladatát. A munkavégzéshez szükséges minden védőeszköz esetében a tisztításról, tárolásról és karbantartásról a munkáltatónak kell gondoskodnia.

Fontos, hogy - mint minden más öltözék - ez is kényelmesen hordható legyen. Érdemes a megfelelő méretet viselni. Egy túl nagy sisak például csak akadályoz, ami nagyon kockázatos lehet. Emellett kellemesebb viseletté válik a védőruha, ha az aktuális évszaknak megfelelő változatot hordod.

Ahol szükséges, ott mindig oda kell figyelni a láthatóságra. A nemzetközi előírások szerint a láthatósági védőruha például ma már építkezéseken is kötelező.

Milyen védőruhára lesz szükséged?

Beszélhetünk kimondottan veszélyes munkákról - ilyen például a fémmegmunkálás - és olyanokról, ahol esetenként fordulhat elő kockázatos helyzet. Ennek megfelelően sokféle - teljes körű vagy némileg könnyedebb - speciális öltözék választható.

A katasztrófavédelemben dolgozók rendelkeznek az egyik legkomolyabb védőruházattal. De a vegyipari karbantartás során is felöltik a munkások a teljesen záró vegyi védőruhát.

Más munkakörökben elég lehet néhány, a védőruhákra vonatkozó szabványnak megfelelő darab.

A láncfűrészes munka során például kötelező a védőkesztyű. A legprofibb darabok sok funkciósak, a kesztyű mandzsettája például megakadályozza, hogy a fűrészpor belemenjen a kesztyű belsejébe. A lepattanó fadarabok ellen ennél a munkánál sisak, szemüveg véd meg. A favágók emellett olyan nadrágot viselnek, amin nincs zseb, nehogy beleakadjon valami.

Mint ebből is kiderül, a védőruha mindig nagyon praktikusan, és valós tapasztalatok alapján van kialakítva. Ennek köszönhetően megvéd minden kockázattól, ami egy adott munkafolyamat során előfordulhat.