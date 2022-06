A Nemzeti Rákregiszter adatai szerint idehaza minden évben majdnem 5000 férfival közlik a prosztatarák diagnózisát. A betegek többsége 60 év feletti, de már 50 év felett gyakoribb az előfordulás, sőt, ennél fiatalabb korban is megjelenhet a betegség – közölte lapunkkal a Gyógyulj Velünk Egyesület. Mint írták, a szakorvosok általánosságban 50 év felett – családi előfordulás esetén 40-45 éves kortól – javasolják az évente történő urológiai kontrollvizsgálatot, amely egy néhány másodperces fizikális vizsgálatból, valamint egy vérvételből, annak nyomán a PSA tumormarker értékének meghatározásából áll.

Éppen ezért idén apák napjára különleges kisfilmekkel ké­­szült az egyesület, amely így hívja fel a férfiak figyelmét a szűrővizsgálatokon való részvételre. Lapunkhoz eljuttatott közleményükben azt írták, hogy a kisfilmek a prosztata­rákos férfiak egészségtudatosságát segítő 10 Ezer Lépés Programban készültek, ezekben a betegek mellett megszólalnak kezelőorvosaik is, akik áttekintést adnak arról, mit tehetnek ma az orvosok és mit tehetnek a daganatos férfiak a gyógyulásért, az állapotuk ja­­vulásáért, a mellékhatások csökkentéséért.

A 10 Ezer Lépés Program célja a prosztatarákos férfiakban annak tudatosítása, hogy a betegek önmaguk is sokat te­hetnek az életkilátásaik javításáért az egészséges életmóddal, a rendszeresen mozgással, és azzal, hogy az orvosukkal együttműködve aktív részesei a gyógyítás folyamatának.

Amióta megszülettek az unokáim, már nem vagyok szegény ember. Kiegészítik az életünket: nem üres már a családi asztal vasárnaponként, mióta gyerekek ülik körbe. Rajongok az unokánkért, pedig már 30 éves! – ekként meséltek azok a nagypapák az unokáikról, akik kamera elé álltak. Tették ezt azért, hogy saját történetük nyomán az apákat és a nagyapákat arra biztassák, hogy menjenek el időben a szűrővizsgálatokra, hogy sokáig a családjuk körében élhessenek.

A tanulságos kisfilmekből kiderül mennyire fontos, hogy a férfiak akkor is vegyenek részt a szűrővizsgálatokon, ha semmilyen panaszuk nincs, hiszen a prosztatarák jelen lehet úgy is, hogy nem okoz tüneteket. A kisfilmek szereplői ezt pontosan tudják, mert mindannyian szembesültek a betegséggel. Van közöttük, akit megműtöttek, van, aki a sugárkezelést vá­­lasztotta, és olyan nagypapa is, aki betegsége 12 évvel ezelőtti felfedezése óta operáción és be­­sugárzáson is keresztülment, majd gyógyszerekkel sikerült az állapotát stabilizálni.

Bár különböző személyisé­gek, abban mindannyian ha­­sonlóak, hogy remek formában vannak, sokat mozognak, amivel hozzájárulnak az életkilátásaik javulásához. Élettel teli nyilatkozataik reményt és példát adhatnak minden daganatos beteg és hozzátartozó számára, hogy egy kétségbeesést okozó diagnózis után is talpra lehet állni. A kisfilmeket az egyesület YouTube-csatornáján keresztül lehet megtekinteni.