Hogyan étkezzünk helyesen a nyári hónapokban? Antal Emese dietetikus, szociológus szerint nagy titok nincs ebben, hiszen a következetes és kiegyensúlyozott étrend télen és nyáron is ugyanolyan fontos.

Közösségi oldalán osztott meg fontos tanácsokat a szakember, aki azt írta, hogy a nyári szezon alatt sok esetben borulhat a napirend, akár étkezés is kimaradhat, nagyon fontos azonban az, hogy egy minimális keretrendszert mindig igyekezzünk betartani, akár nyaralás alatt is. Figyelmeztetett, a táplálkozás édestestvére a mozgás, ezért kiránduljunk, sétáljunk, biciklizzünk vagy ússzunk nyáron, így az energiaegyensúly is rendben lesz.

Azt javasolta, hogy nyáron is legyen rendszeres a táplálkozás, legalább a három fő étkezést tartsuk be, valamint gyakran fogyasszunk színes ételeket, főként zöldségeket és gyümölcsöket, ezekből ilyenkor bőséges a választék.

Emellett ügyelni kell arra is, hogy gabonaféléket is tartalmazzon a menü. Antal Emese ötletként azt írta: legyen akár egy jó kis magvas szendvics reggel, egy kis korpás keksz tíz­óraira gyümölccsel, vagy barna rizs hússal, savanyúsággal ebéd­­re – kitűnő választások.

A gabonafélék mellett szükség van a fehérjében gazdag ételekre is, amelyek leginkább laktatnak. Ezek a tojás, halak, húsok, tejtermékek, amelyeket mindenképpen be kell építeni a főétkezésbe.

Antal Emese hangsúlyozta, a kiegyensúlyozott étrend sa­rokpontja az elegendő mennyiségű – legalább 2-2,5 liter – folyadék fogyasztása is, amelynek alapja leginkább víz, cukormentes tea, levesek, frissen, otthon préselt gyümölcslevek legyenek. Közösségi ol­­dalán jelezte, ebben a tikkasztó melegben könnyebben válhatunk dehidratálttá, már 1-2 százalékos folyadékvesztés esetén is jelentősen csökken a szellemi és a fizikai teljesítőképesség.