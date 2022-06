Hatalmas hype övezi világszerte az 5G-t, de sokaknak még most is kérdéses, mitől olyan forradalmi ez a fejlesztés. Cikkünkben ezt most röviden körbejárjuk, olvasson tovább!

Miért jobb, mivel tud többet az 5G mint a 4G?

Kezdjük az elején: mit jelent a ‘G’? A betű a vezeték nélküli hálózat aktuális generációjára utal - az 1G-től indultunk, így jutottunk el napjaink legfrissebb technológiájához, az 5G-hez. A generációk közti alapvető különbség az adatvitel gyorsaságában, illetve a kódolásában van.

Mit jelent ez a felhasználóknak? Egyrészt jócskán lerövidül a betöltési sebesség, másrészt sokkal hatékonyabban szolgál ki egyszerre több készüléket, hiszen egy háztartásban jellemzően az otthoni streaming szolgáltatástól kezdve az okos órákig mindenhez kell internet.

Habár az 5G hasonlóan működik, mint a már létező 4G LTE, utóbbi 1GB adatot képes letölteni per másodperc alatt, míg az 5G ugyanennyi idő alatt 10GB-ot. Egy hétköznapi példával élve: eddig körülbelül egy órába telt egy full HD filmet letölteni, az 5G-vel ez mindössze néhány másodpercet vesz igénybe.

Mikortól érhető el Magyarországon?

A becslések szerint hazánkban egy fokozatos átállást követően nagyjából 2023 végére válik a lakosság többsége az új generációs mobilhálózat felhasználójává - ez ugyanaz a dátum egyébként, amikor a hálózat harmadik nemzedékét kivonják a forgalomból.

Az 5G internet egyébként nem csak sebességben, de telepítésben is lehagyja elődjét: a száloptikai kábelek miatt nem kell minden utcát feltúrni, hanem elegendő néhány háztömbönként bázisállomásokat építeni, a felhasználó pedig ezekhez kapcsolódik majd a vezeték nélküli modemjével.

Milyen előnyei vannak egy 5G tudású mobilnak?

Az 5G legnagyobb előnye az, hogy egyszerre sokkal több készüléket tud kiszolgálni, a letöltés pedig nem csak sokkal gyorsabb és jobb minőségű, de biztonságosabb is lesz. Ez jól jöhet nagyobb sport vagy koncert eseményeken, de ha egy mentősnek kell orvosi segítség a beteg ellátásához, egy zavartalan és magas kvalitású videóhívás konkrétan életet menthet.