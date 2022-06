Honnan ered a története?

Ha azt hallod, hogy férfi gazda, mi jut először eszedbe? Ha semmi, akkor segítünk kicsit. Ha azt is hozzátesszük, hogy Amerika, esetleg tanya, akkor változik benned a kép? Vélhetően lassan kibontakozik a szemed előtt egy festői jelenet, amiben A farm, ahol élünk egyik története elevenedik meg. Ez az a sorozat, amit mindenki ismer, ha nem is kívülről, de a férfi farmer, mint szakma, mint életforma, mint életvitel innen nőtte ki magát a köztudatban. Ha most úgy érzed, hogy ez szép, de hogy jön ez ide, akkor megnyugtatunk. Az eredettörténethez szorosan kapcsolódik ez az aprócska részlet. Ugyanis a farmerek azzal a céllal jöttek létre, és itt most már a ruhadarabokra gondolunk, hogy maximális kényelmet garantáljanak egy adott, jól felismerhető stílusban.

Szerinted sikerült ezt a célt elérni? Mert a gyakorlat arra felé mutat, hogy igen. Persze az asszociáció átalakult mára, hiszen tízből nagyjából egy az, aki a farmerekről az egykori farmerekre, azaz tanyán élő, állattartásból és növénytermesztésből élő gazdákra gondol. A többiek azonnal egy kirakat üvege mögött találják magukat, vagy ami még jobb, rögtön a mindennapi élet forgatagában. Mert az kétségtelen tény, hogy ez az a ruhanemű, ami búcsút int a szürkeségnek, és teret nyit a sokszínűségre. Pedig akár kockázatosnak is tűnhet egy ugyanazon stílus tízmilliók által biztosított rajongása, mert így olyan mindennapivá válhatna. De csak valóban válhatna, mert a gyakorlat arra enged következtetni, hogy a farmerek csak látszólag hajaznak egymásra, a valóságban a sokoldalúság kimeríthetetlen. S nagyon úgy néz ki, hogy ezzel a gyártók is tisztában vannak minden kétséget kizáróan.

A farmer, mint stílus, mindenkinek jól áll?

A férfi ruházat legendás darabjáról beszélünk. Legalább annyira stílusos és kellemes, mint mondjuk a bőrkabát. Viszont a világon semmiről sem mondható el az, hogy kivétel nélkül mindenkinek tökéletesen jó döntés, mindenkihez passzol. Olyan túlzó, általánosító és éppen ezért fals kijelentés lenne ez, ami egyetlen egy dolgot nélkülöz. A valóságot. Mert bármennyire is meglepő, van, akinek nem a farmer a stílusa. Nem is feltétlenül azért, mert rosszul áll neki. A palettában mindenki találhat az alakjához illő modelleket. Hanem azért, mert magával a farmer nyújtotta életérzéssel nem képes azonosulni. Ezzel nincsen semmi gond. Ez nem olyasmi, amit érdemes foggal-körömmel erőltetni és megváltoztatni, hiszen itt már az egyéni ízlés szaváról beszélünk, ami mindenkor fölötte áll minden egyéb tényezőnek. Ez az a helyzet, ami elfogadást igényel és ennyi.

Viszont ha neked a farmeres lét nem kérdés, hanem alapvetés, akkor íme révbe értél. Ha a szíved hangjára figyelsz, akkor még mielőtt elvesznél a különböző szűkített, bővített fazonok között, ráakadhatsz arra a szabásra, amit pont rád öntöttek.