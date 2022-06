Gazsy Veronika elnök a Délmagyarországnak elmondta, a rendezvény ötlete már az év elején felmerült, hiszen korábban is vendégeskedtek már ezen a tanyán. Most is jutott idő a játékokra, az ismerkedésre a jószágokkal, simogatásukra. Szárnyasok, lovak, szamarak és más tanyán élő állatok álltak a rendelkezésükre, valamennyiük nagyon kezes. A gyerekek szemmel láthatóan jól érezték magukat.

Ez egy közösségi nap, örülünk, hogy végre együtt lehetünk

– mondta.

Az egyesületnek lesznek még hasonló programjai. Rendezni fognak például immár harmadszorra nagycsaládos tábort augusztusban, a Maros-pari strand területén, ami egy hetes lesz. Dömösi Emese alelnöktől, ugyancsak nagycsaládos édesanyától megtudtuk, rendezvényeikbe a jövőben szeretnék bevonni azokat a kárpátaljai magyar családokat is, akik az ukrajnai háború elől Makóra menekültek, itt találtak átmeneti szállást maguknak.

Azt szeretnénk, ha egy kicsit otthonosabban éreznék magukat, beilleszkednének a város közösségébe, így talán nem lesz keserű emlék számukra a kényszerű távollét az otthonuktól

– tette hozzá.

Az egyesület egyébként 18 éve alakult az összetartozás, a közösség élményének jegyében, és jelenleg közel kétszáz tagja van. Mivel felfogásuk szerint minden nagy család az első gyerekkel kezdődik, olyan párokat is szívesen fogadnak maguk közé, akik még csak az elsőt tervezik.