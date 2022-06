Vízforraló

A vízforraló gyakorlatilag az egyik legpraktikusabb konyhai eszköz. Ha pedig a nyaralóba is beszerzünk egyet, rengeteg bosszúságtól kíméljük meg magunkat. A nyaralóban ugyanis nem tartózkodunk gyakran, vagyis ha megérkezünk, a forró víz is idő lesz mire bemelegszik a bojlerben. Addig viszont maximum csak a tűzhelyen tudunk vizet melegíteni. Viszont miért macerálnánk ezzel, ha a vízforraló pár pillanat alatt tökéletes vizet forral? Ráadásul akkor is kiment minket, ha épp kifogyott a gázpalack és nincs kedvünk lecserélni azt. Egy nyaralónál ez gyakran egyébként is bonyolultabb. A vízforralóval viszont nem kell ilyesmivel törődni, hiszen tökéletes lesz a cseréig a kotyogós, de a darálós kávéfőző kiváltására is. Utóbbit egyébként sem érdemes olyan nyaralóba vinni, amit ritkán használunk. A kevés használat miatt ugyanis az alkatrészek állott víz szagot vehetnek át, ami a kész kávéra is átterjedhet. Ha mindenképp főzött kávét szeretnénk a nyaralóba, akkor a kotyogóst vagy a kapszulás kávéfőzőt érdemes inkább választani.

Rovar- és rágcsálóriasztók

Valószínű ezt nem is kell nagyon magyarázni. Ahol ritkán tartózkodunk, ott idővel megjelenik a természet. Ha nem szeretnénk, hogy nem kívánatos betolakodók vegyék át a nyaralót amíg mi nem utazunk oda ismét, akkor érdemes betárolni a különféle riasztókból. Gondoljuk a padlásra is! A nyest és a pele ugyanis előszeretettel költözik be az ilyen csendes helyekre. Viszont mindkettő szeret rágni, ezért már a nyaraló megvásárlása után érdemes beszerezni a megfelelő riasztókat. Fontos kiemelni, hogy mindenképp állatbarát riasztókat vásároljunk, hiszen sok rágcsáló – például a pele és a nyest is – védett, viszont az egyik leggyakoribb padláslakónak számít.