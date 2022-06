Száz ágra sütő nap, 30 és 36 fok közötti hőmérséklet, 7-es értéket meghaladó, nagyon erős UVB-sugárzás – így indult a hétfő megyénkben is, nem véletlen, hogy a hőség veszélye miatt Csongrád-Csanádra is elsőfokú figyelmeztetést adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat.Sokan éppen ezért a vízpartokon keresték a felüdülést, de voltak olyanok is, akik a szökőkutak vizével hűsítették magukat az izzasztó hőségben.

Így tett a képünkön látható kislány is Szegeden a Móra-parkban, ő a gyönyörű ciklámen biciklijét is magával vitte. Így a kétkerekű csoda néhány percre vízibiciklivé vált hétfőn.

Tudjuk, tudjuk… tilos a szökőkútban fürdeni, így a Móra-park zenélő, villogó szökőkútjában is, de az őszintét megvallva, ki volna képes arra, hogy hatalmas sikongatások és gyerekkacajok közt büntetést szabjon ki? Szerintem sokan felnőttként is szívesen átfutnánk a hűsítő vízsugarakon, ha kellően bátrak lennénk ahhoz, hogy újraéljük a gyermekkorunkat.

Persze a szülőknek érdemes ügyelniük arra, hogy túl sokáig ne hűsöljenek a fiatalok a szökőkutak vizében, hiszen ahogyan korábban lapunk is megírta már, ezekben a kutakban több automata vegyszer­adagoló is található. Így a vízbe kerül többek között algaölő és nátrium-hipoklorit, valamint kénsav is.