Szentes 2 órája

A víz alatt is megélnek - Galéria

Két év kényszerszünet után nyitotta meg újra kapuit a diákok előtt a Damjanich laktanya, ahol a nemrég véget ért önvédelmi tábor után búvártábort is szerveztek az érdeklődőknek. Az egyhetes felkészülés alatt a fiatalok elsajátíthatták a búvárkodás alapjait, merültek medencében és nyílt vízen is. Kis túlzással azt is mondhatjuk, hogy ha nem is a jég hátán, de a víz alatt megélnek.

Majzik Attila Majzik Attila

A búvárkodás alapjait sajátították el az együtt töltött egy hét alatt. Fotó: Majzik Attila

A búvárkodás alapjait sajátították el az együtt töltött egy hét alatt. Fotó: Majzik Attila

Aki nyáron búvár, arra nem a bú vár – derült ki a MH. 37. II. Rákóczi Ferenc Műszaki Ezred hagyományos nyári táborában. Az egyhetes táborban csaknem negyven fiatal vett részt az ország minden részéből. Voltak köztük első táborozók, de olyanok is, akik már többször voltak Szentesen, hogy a legjobbaktól tanuljanak búvárkodni. Két év maradt ki Az első tábort még 2016-ban rendezték a honvédek a Damjanich laktanyában, akkor azonban még vegyes tematikával. Kifejezetten búvárkodással 2017 óta várják a fiatalokat, azóta töretlen a tábor népszerűsége. 2020-ban és 2021-ben a járványhelyzet nem tette lehetővé, hogy a fiatalok a 37-esekkel töltsenek egy-egy hetet, de idén ismét kinyitották a laktanya kapuit: a 15 és 18 év közötti fiatalok egy önvédelmi és egy búvártáborban tölthettek el programokkal teli hetet.

A víz alatt is megélnek - Fotók: Majzik Attila Fotók: Majzik Attila

Az ország minden sarkából jöttek Az ezred hat napos táborában idén mintegy negyven fiatal vett részt, köztük két lány is vállalta a tábori életet. A gyerekek többsége már nem először van a táborunkban. A meghirdetés után már másfél nappal beteltek a helyek, ez is azt mutatja, hogy nagyon népszerűek ezek a táboraink. Az ország minden részéből érkeztek hozzánk. Hogy csak a nagyon távoli megyéket említsük, érkeztek Egerből, Heves megyéből, Tiszaújvárosból, Borsod-Abaúj- Zemplén megyéből, de jöttek Piliscsév községből, Komárom-Esztergom megyéből és van Somogy megyei táborozónk is Iharosból – tájékoztatott Sipos József alezredes, a műszaki ezred megbízott parancsnoka. A honvédéletbe is belekóstoltak A búvártáborban a tematikából adódóan a legtöbb program vízzel, búvárkodással volt kapcsolatos. A fiatalok lépésről lépésre sajátították el a búvárkodás alapjait: megismerkedtek a felszereléssel, megtanulták az ön- és társmentést, a kiegyensúlyozási technikát, valamint megismerték a merüléstervezést a dekompressziós táblázat segítségével. Az elmélet után először az ezred búbárbázisán gyakoroltak, de a Mályi tóban a nyílt vízi merülést is kipróbálták, továbbá a vízen járás alapjait, az evezést, a ladikozást és a kötélen átkelést is megismerték. A szentesi Nagy Zsombor először vett részt a táborban, de ha lesz rá alkalma, jövőre is szívesen visszatérne. Régóta érdekel a búvárkodás. Nagyon örülök, hogy ebben a táborban kipróbálhattam. Rengeteget tanultam az egy hét alatt, emellett a fegyelmem is fejlődött: a rendrakás nem az erősségem, de itt muszáj volt rendet tartani. A jövőben szeretném a honvédséget választani, mert szerintem ez egy izgalmas szakma és jó érzés, hogy a hazámat szolgálhatom – mondta el Nagy Zsombor.

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!