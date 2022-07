„Szia!”, „Mi újság?” – ezekkel a kifejezésekkel tisztelt meg bennünket a Vadaspark rózsás kakaduja, Rózsika. A csacsogós madárka körülbelül hat éve került a szegedi állatkertbe, a határon kobozták el, ahol illegálisan akarta átszállítani egykori gazdája – tudtuk meg Fekete Zsolt ellátási részlegvezetőtől. Rózsika több szót is ismer, de kedvfüggő nála, hogy éppen mennyit hajlandó megosztani látogatóival.

Nagyon okos, elég sok szót tud ismételni is, de gyakran magától is beszél. Olyan kifejezéseket mond, amiket sokszor hall a gondozójától vagy a látogatóktól. A hímek és a nőstények is ugyanazt a színezetet mutatják, csupán az írisz színe eltérő náluk. A nőstényeké narancssárgás barna. Nevével ellentétben fiú, de színe miatt a látogatók is automatikusan Rózsikának szólítják – mondta Fekete Zsolt.

A cserfes kakadu magkeverékkel táplálkozik, nagy kedvence a mogyoró. A gyümölcsöt csak akkor eszi meg, ha gondozója vállán ülhet és ráköpködheti a ruhájára. Állandó társa Ajsa, a kékhomlokú amazon, aki jóval csendesebb fajta.

Forrás: Török János

Látogatásunkkor az is kiderült, hogy nemcsak beszélni, de táncolni is szeret Rózsika. Több stílusú muzsikával is próbálkoztunk, végül Michael Jackson egyik száma nyerte el tetszését. Bóbitáját felborzolva rázta ütemre a fejét. Sőt illemtanból is jelest érdemel, ugyanis távozásunkkor udvariasan elköszönt, és integetett is nekünk.