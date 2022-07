Az orvosok, illetve gyógyszerészek iránymutatásait számtalan esetben továbbra is értékelik a vásárlók. A patikákban a koronavírus-járvány idején főként a C és D-vitaminokat keresték, cinkkel, szelénnel kiegészítve. De vajon mennyire volt, netán jellemző jelenleg is, hogy a járványt kihasználva tévesen, félrevezető jelöléssel kínálták étrend-kiegészítőiket gyártóik?

Olcsó és kényelmes vásárlás

A rendelkezésre álló adatok alapján az Európai Unió lakosságának több mint 80 százaléka aktív internethasználó. Tíz év alatt megduplázódott az online beszerzések száma, egyre növekszik az internetes kereskedelem felé a bizalom, akár élelmiszerek, így étrend-kiegészítők vásárlásánál is – tájékoztatta lapunkat a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal. Az élelmiszerhamisítás kockázata az e-kereskedelmi szektorban is valós, köszönhetően a termékek könnyű beszerzési módjának. Termékeket pedig nem csak hazai gyártóktól, forgalmazóktól vásárolhatunk. A fogyasztóknak kockázatot jelent, hogy nem mindig könnyű felismerni, hogy mely vállalkozás áll egy weboldal mögött. Harmadik országok esetén ugyanakkor nem garantált, hogy az onnan származó termékek megfelelnek az Európai Uniós jogszabályoknak. A fogyasztók olcsón és kényelmesen szeretnének vásárolni, ám tisztában kell lenniük azzal, hogy az online vásárlás a kényelem, a nagyobb kínálat és az alacsonyabb árak mellett félrevezető és veszélyes is lehet.

A tüdő vitaminjai

Közérdekű bejelentés alapján vizsgálta a Nébih azokat az étrend-kiegészítőket, amelyeket a tüdő egészségének támogatása, illetve betegségmegelőző és gyógyító hatás hamis ígéretével kínáltak. A hatóság elrendelte a félrevezető jelöléssel ellátott „air7 tüdő vitaminja” termékek kivonását a forgalomból. Szakemberek megállapították, hogy a kérdéses étrend-kiegészítő egyetlen összetevője esetében sem igazolt, hogy az a tüdő egészségét támogatná, különösen egy, a tüdőt érintő járvány fokozott kockázatakor. Emellett a termékeknek betegségmegelőző, tünetenyhítő és gyógyító tulajdonságot is tulajdonítottak, ami szintén nem megengedett. Vagyis egyértelműen kiderült, hogy a vizsgált tablettákat lényeges tulajdonságukra vonatkozó félrevezető tájékoztatással forgalmazták.

Jogsértő tartalmak

Magyarország is csatlakozott az Európai Bizottság – önkéntes részvételű – koordinált akciótervhez, melynek célja azon weboldalak, elektronikus kereskedők és más piaci szereplők azonosítása volt, amelyek a Covid-19 betegség megelőzését, kezelését, illetve immunerősítést ígérő termékek kereskedelmében részt vállaltak. A 2020. április 23-án indított, 22 tagállam részvételével lezajlott ellenőrzéskor kifejezetten azon online boltok és online platformok felkutatása volt a cél, amelyek Covid-19-hez kapcsolódó élelmiszer – köztük étrend-kiegészítő – termékeket kínáltak. Majdnem 150 weboldal tartalmát vizsgálta meg a Nébih: összesen hét honlapon találtak kifejezetten koronavírussal kapcsolatos, élelmiszer termékekre vonatkozó jogsértő tartalmat. A hatóság azóta is folyamatosan végez ilyen típusú ellenőrzéseket, és amennyiben nem megfelelő termék kerül a látókörükbe, eljárást kezdeményeznek.