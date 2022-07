Sok nagycsaládos éppen azért dönt a kertes házba költözés mellett, hogy megteremthesse azt a zárt, de mégis szabad teret a játékra, ahol nem kell állandóan figyelemmel kísérni a gyerekek minden mozdulatát, mégis állandóan szem előtt lehetnek. A kert gyerekbarát kialakítá­sakor jó figyelembe venni né­­hány tervezési alapvetést, fon­­tos szempontot.

A nem megfelelően megalkotott kert olyan lehetséges veszélyeket hordoz magában, amelyek első ránézésre talán fel sem tűnnek, a gyerekeket viszont sérülések, súlyos balesetek kockázatának teszik ki.

Fő a biztonság

A gyerekbarát kert legfontosabb jellemzője, hogy biztonságos. Hajlamosak vagyunk a kertben tárolni minden olyan eszközt, szerszámot, kisgépet, amelyek a ház körüli munkák vagy a kertrendezés feladatainak elvégzéséhez szükségesek, ezek bizony könnyen sérülést okozhatnak. Inkább rendezzünk be egy tárolót, és helyezzük el ott az efféle tárgyakat!

A kertbe ültetett növények, virágok kiválasztásakor is fontos előtérbe helyezni a biztonság szempontjait. Kerüljük a tüskés, tövises növényeket, amelyek megszúrhatják a gyerekeket! A játékokat, labdákat is tönkretehetik. Ne válogassunk a kertbe olyan növényeket, amelyek virága, levele vagy termése mérgező, ugyanis a kisgyerekek előszeretettel vesznek mindent a szájukba, és nem biztos, hogy mindig látjuk, éppen mit csinálnak a kertben!

A kert tervezési fázisában a felhasznált anyagok kiválasz­tása és később a felületek ke­­zelése is lényeges kérdés.

Ke­­rüljük a nagyon éles felületek kialakítását, használjunk adalékmentes kenőanyagokat, káros anyagoktól mentes festékeket a kerti bútorok, felületek ápolásához!

Alap a célszerűség

Kertünk megtervezésének má­­sik fontos szempontja a célszerűség, a praktikum. Egy kert rengeteg különféle funkcióval rendelkezhet, először mérlegelnünk kell, hogy a körülményeink és a kert adottságai milyen felhasználást tesznek lehetővé, majd el kell döntenünk, hogy ezek közül nekünk mi a fontos.

A gyerekbarát kert elsősorban a játék tere, az elrendezésétől kezdve a használati tárgyak kiválasztásáig érdemes ennek a szempontnak alárendelni a többi felhasználási lehetőséget. Már a kert kialakításakor célszerű mérlegelni, hogy szeretnénk-e a jövőben háziállatokat tartani, ugyanis ehhez is igazítani kell a kert arculatát. Egy kutyának valószínűleg nagyobb szabad térre lesz szüksége, míg egy macskával viszonylag könnyű a dolgunk, és a gyerekek mindkettővel szívesen játszanak majd.

Fontos a berendezés

Bár a kertünkben nagyobb nyugalommal engedhetjük szabadon a kisgyerekeket, mint egy játszótéren vagy közparkban, nem hagyhatjuk őket felügyelet nélkül. Éppen ezért a kert elrendezésének körvonalazásakor ajánlatos átláthatóságra törekedni.

Helyezzük a játékokat – hintát, csúszdát, házikót, netán trambulint stb. – közel az ablakhoz, hogy akár a háztartási feladatok ellátása közben is figyelemmel kísérhessük a gyerekek tevékenykedését!

Építhetünk vagy vásárolhatunk komplett kerti játszóteret is, amely – amellett, hogy tartalmas és ügyességet fejlesztő, mozgásos játékokat kínál a gye­­rekeknek – stílusos faszerkezetével igényes megjelenést is kölcsönöz az udvarnak. Ha a telek domboldalon van, akkor a kertrendezés során tanácsos sík felületeket kialakítani, ahol a sok kerti játék, vagy nyáron akár egy felfújható medence is elférhet.

Segíti az átláthatóságot, ha nem zsúfoljuk tele a kertet nö­­vényekkel, dísztárgyakkal, így ha a gyerekek messzebb is barangolnak a háztól, akkor is láthatjuk őket.

Legyen játékos!

Sokat dobhatunk a kertünk ér­tékén és használhatóságán, ha úgy alakítjuk ki, hogy maga a kert is a játék céljait szolgálja. Ül­­tethetünk alacsony ágas-bogas fákat, amelyekre a gyerekek kényelmesen felmászhatnak anélkül, hogy attól kellene tartanunk, hogy ha leesnek, akkor nagyon megütik magukat. A mászófák alá a napjaink modern játszótereiről ismerős műanyag burkolóelemeket is teríthetünk.

Bokrokból, sövényből labirintust, ösvényeket alakíthatunk ki, ideális terepet készítve a fogócskához, bújócskázáshoz is. Tanácsos minél több helyen füvet ültetni ahelyett, hogy mű­­kővel fednénk vagy kaviccsal szórnánk fel a kertet, az autóbeálló vagy garázs viszont kiváló helyet kínál egy kosárpalánk fel­­szereléséhez.

Szintén kiváló megoldás, ha egy arra alkalmas helyre kerti játszóteret építünk. Bátrabbak maguk is készíthetnek hintaállványt és játszótornyot csúszdával. A másik megoldás, hogy készen veszünk játszóvárat.

Maradjon igényes!

Végül, de nem utolsósorban a biztonság, a célszerűség és az élményszerűség szempontjai mellett nem árt gondoskodni az igényes, szép megjelenésről is. Attól még, hogy egy kert gyerekbarát, nem kell mellőznie minden külcsínt, sőt, a gyerekek szépérzékének kialakításában, az esztétikai nevelésben fontos szerepet tölthet be egy ki­­munkált kert.

Válasszunk olyan növényeket, amelyek nem túl sérülékenyek, de mutatósak! Ültethetünk a gyerekekkel közösen virágokat, megtaníthatjuk őket a gondozásukra, ápolásukra, szükség szerint közösen át is ültethetjük a növényeket, ezáltal a kertrendezés is játékos, hasznos családi programmá válik.

Reméljük, a felsorolt szempontok, tippek segítenek abban, hogy körültekintően, gyerekbarát módon tervezhessék meg a kertjüket, ahol mindenkinek öröm lesz a játék.

(MW)