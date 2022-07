Szép lassan átveszik a szakácskönyvek szerepét a főzős videók, amelyeket az Instagramon, a TikTokon, a Facebookon vagy a YouTube-on tesznek közzé az influenszerek. Villámgyorsan, akár 30 másodperc alatt segítséget kaphatunk egy-egy étel elkészítéséhez. Tíz- vagy százezres, akár milliós nagyságrendű megtekintése van ezeknek a videóknak. Népszerűek, hiszen a rohanó világban már nem igazán jut idő a szakácskönyvek lapozgatására, így viszont akár a hazaúton, buszozás közben elsajátíthatunk néhány receptet. Ráadásul a videókban tökéletesen látszik, hogy mekkora mennyiséget jelent a receptben megjelölt csipet só vagy a löttyintésnyi olaj.

Őszintén megvallva, én magam is követek jó néhány ilyen oldalt, köztük a Beni Konyhája nevűt az Instagramon, amelyen egy szegedi fiatal, Szabó Benedek oszt meg vegán recepteket a követőivel.

Hétfőn szerkesztőségünkben egy barackos pohárkrémet készített, amelyet nemrég videóban is bemutatott a követőinek. Amíg a finomság készült, elmondta, 2007-ben egy gyulladásos bélbetegséget diagnosztizáltak nála, majd 2014-ben májátültetésen esett át, ami miatt hosszabb ideig nem mehetett iskolába. Ekkor döntött úgy, hogy a gyógyulási időt főzős videók készítésével tölti, akkor még angol nyelvűeket gyártott a YouTube-csatornájára, majd 2019-ben elindult az Instagram oldala is, ahova először csak arról posztolt fotókat, hogy mit eszik, később viszont már ott is videókkal jelentkezik.

Most már minden kedden és csütörtökön közzétesz egy-egy bejegyzést, hiszen azt tapasztalja, hogy az ilyen villámgyors videókat nagyon kedvelik az emberek. Mivel vegán étrendet követ, így népszerű ételeket vegánosít, és ezek készítését teszi közzé. Persze pizzából sincs hiány Beni Konyháján, ez a kedvenc étele, így nem meglepő, hogy már kikísérletezte azt is, hogy hogyan lehet olyan finom a pizzatésztája, mint a nápolyi pizzáé. Mindezt természetesen videók segítségével tette.

A fiatal kiemelte, az általa közzétett ételekhez minden beszerezhető helyben, valamint megtermelhető a kiskertben. Az is elképzelhető, hogy később szakácskönyvvel jelentkezik majd Beni, természetesen online lapozható kiadvánnyal.