Szeptember első hétvégéjén újra Szentes lesz az ország lecsófővárosa, jelentette be közös sajtótájékoztatóján Mészáros Zoltán, a Hunor Coop ZRt. vezérigazgatója és Nagypéter Sándor, a Délkertész elnök-ügyvezetője.

Nagy az érdeklődés, reméljük, eddig még sosem látott számban lesznek majd jelentkezők a 21. Lecsófesztiválon – mondta el Mészáros Zoltán. A szervező cég vezérigazgatója kiemelte, idén is várják a lecsókülönlegességek megalkotóit: a fesztiválon készült már rénszarvashúsos, csokis vagy nutellás, padlizsános, „duplatökös”, sörös és chilis-mákos lecsó is, de még medvehúsos lecsót is kóstolhattak a vendégek.

Nagypéter Sándor kiemelte, az idei év azért is különleges lesz, mert a hungarikumok közé választották a szentesi paprikát.

Fotó: Majzik Attila

A rendezvény örökös beszállítójaként idén is 3 tonna zöldséggel támogatjuk a fesztivált, mert igazi szentesi lecsó csak szentesi paprikából és szentesi paradicsomból készülhet – szögezte le a Délkertész elnöke. Hozzátette, már dolgoznak azon, hogy a szentesi lecsó is megkapja a hungarikum minősítést, ennek első lépéseként a bográcsos étel bekerült a helyi értéktárba.

Az idei fesztivál a jótékonyságról is szól, a kóstolójegyekből és a nevezésekből befolyt összeget a kárpátaljai magyarok megsegítésére fordítják. A főzőversenyre már elindult a nevezés, ami egészen augusztus végéig tart, a főzők a Hunor Coop ZRt. Kereskedelmi Osztályán jelentkezhetnek.