Napjaink technológiai fejlődésével szinte lehetetlen lépést tartani. Az emberi természet gyakran fenntartásokkal kezeli az ismeretlent, előfordulhat, hogy csak később építjük be ezeket a hasznos új funkciókat az életünkbe.

A konyhai okos­eszközök terén számos olyan megoldás közül válogathatunk, amelyekkel nemcsak a kényelmünket fokozhatjuk, hanem időt is spórolhatunk. De miért is jó az okoskonyha? Miben segíthetnek bennünket ezek az eszközök?

Világítás kopogtatásra

Igen magabiztos szakácsnak kell lenni ahhoz, hogy a sütés során ne vessünk egyetlen pillantást sem a készülő fogásra. Ha pedig bele akarunk nézni a készülékbe, ahhoz nem árt némi fény sem. Bár minden modern sütőnek van belső világítása, de ahhoz, hogy bekapcsolódjon, ki kell nyitni a sütő ajtaját. Az okoskészülékek azonban ezt másként is meg tudják oldani.

Bizonyos modelleknek elég, ha bekopogunk az ajtón, és a világítás máris aktiválódik. Van olyan megoldás is, amelynél még erre sincs szükség: a Motion React funkcióval felturbózott sütő ugyanis érzékeli, ha közelítünk hozzá, és ilyenkor bekapcsolja a belső világítást és a kijelzőt.

Kamerával a fotelből

Még könnyebbé teszi az életünket a kamerával ellátott sütő. Egyre több márka kínálatában találunk már ilyen változatot. No, nem azért, hogy internetes videómegosztó oldalra tölthessük fel a rakottkrumpli-készítés teljes menetét.

A kamera célja, hogy okoseszközön keresztül is látható legyen a készülő étel, fel se kelljen állni a fotelből ahhoz, hogy ellenőrizzük, mennyire szépen pirul a sült hús. Mindez ma már akár HD-­minőségben is elérhető.

Automatikus programok

Az okoskonyha részévé válhatnak az olyan sütők, amelyekben passzív sütéstámogató rend­­szer üzemel, egyszerűen fogalmazva: automatikus programokat kínálnak, a készítendő ételnek megfelelően állítják be a sütési hőmérsékletet és időt. Az okosváltozatok között pedig akad olyan is, amellyel nemcsak az előre programozott opciókból, hanem receptgyűjteményből is válogathatunk.

Elég a sütőhöz tartozó alkalmazásban található receptek közül ki­­választani egyet, a készülék ahhoz igazítja a beállításokat.

Fotó alapján készíti

Ma már létezik olyan sütő is, amelyhez a fogyasztónak csu­­pán egy fényképet kell készítenie az ételről okostelefonnal, az alkalmazás ennek alapján beállítja az optimális sütési paramétereket az elkészítendő ételhez.

Egy mesterségesintelligencia-algoritmus segítségével a sütő húsz előre meghatározott ételt ismer fel a pizzától a lasagnén át a sü­teményekig. Az alkalmazás ter­­mészetesen megtanítható to­­vábbi ételek felismerésére és az azokhoz tartozó beállítások elmentésére is. A felhasználó így saját könyvtárat is létrehozhat.

Egyes modellek úgy képesek tanulni és a programjaikat tökéletesíteni, hogy a felhasználók által végzett finomhangolások adatait gyűjtik, elemzik és összesítik. Ha egy sütőprogram például 90 percre van beállítva, de a sütők használóinak zöme 80 percre igazítja, akkor a készülék változtat az alapprogramján.

Szabályozott elszívás

Az automatizmusok nem csak egy készüléken belül érhetők el. A rendszerbe kapcsoltságot használják ki például az olyan okosfunkciók, mint a páraelszívó automatikus teljesítményszabályozása. Az ilyen készülékek a főzőlap beállítása alapján kalkulálják a szükséges elszívóerőt: ha a felhasználó alacsonyabbra állítja a főzőzóna erejét, akkor ehhez igazodva az elszívó is visszavesz a teljesítményből.

(Lakáskultúra)