A kor előrehaladtával csökken a szomjúságérzet, nő a vízveszteség a kevésbé jól működő vesék miatt – hívta fel a figyelmet a Magyar Dietetikusok Or­­szágos Szövetsége. Jelezték, a kiszáradás fokozottan veszélyes az idősekre: rontja a szellemi készségeket, zavartabbá válhatnak, szédülhetnek, fokozódik a székrekedés és a vesekő kialakulásának veszélye, de a vízhiány rontja a keringést és a szedett gyógyszerek hatását is.

Éppen ezért fontos, a melegebb napokon fokozottan fi­­gyeljünk az idős hozzátarto­zóinkra, gyakran kínáljuk őket folyadékkal, magasabb víz­­tartalmú ételekkel. Például lédús gyümölcsökkel és zöldségekkel.

A mindmegette.hu összeállítása szerint jó választás lehet a görögdinnye, mert annak víztartalma 98 százalék, ráadásul rengeteg fontos tápanyagot tartalmaz, például C-vitamint és magnéziumot. Emellett igen alacsony a kalóriatartalma, egycsészényi felkockázott gö­rögdinnye mindössze 46 kalóriát tartalmaz, így a fogyókúrázók is lelkiismeret-furdalás nélkül fogyaszthatják.

De hasonlóan jó választás a sárgadinnye is, amelynek 92 százaléka víz, mégis nagyon tápláló, így segíthet kordában tartani az étvágyat. Emellett nagyon gazdag A-vitaminban, ezáltal erősíti az immunrendszert, ellenállóbbá tesz a fertőzésekkel szemben, és már 20 dekagramm sárgadinnye fedezi a napi C-vitamin-szükségletet.

Érdemes uborkát is enni, amelynek víztartalma a 97 százalékot is elérheti, továbbá rengeteg ásványi anyagot tartalmaz, például káliumot, foszfort, nátriumot, magnéziumot és vasat, de vitaminokban is gazdag. Javasolt még őszibarackot fogyasztani ilyenkor, amelynek víztartalma nagyjából 89 százalék. Sok antioxidáns és vitamin van benne, niacintartalmának köszönhetően csökkenti a vérnyomást, rostjai és pektinjei pedig se­­gítik az emésztést, megakadályozzák a székrekedést. Jó választás még a narancs is, amelynek víztartalma 88 százalék. Emellett a napi rostbeviteli szükséglet 12, míg a napi C-vitamin-szükséglet 80 százalékát fedezi.