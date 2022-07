A térségi vendéglátóhelyek közül is egyre többen nyitnak a tartós műanyagból készült újra-poharak felé. A vállalkozók többségét környezetvédelmi szempontok vezérlik, főként a nagyobb rendezvényeken, fesztiválokon vetik be a többnyire saját logóval ellátott változatokat. Kisebb megyei városokban van, ahol második éve próbálkoznak, máshol egy szezon után elengedték ötletüket. A repoharak felhasználása és kezelése számtalan kérdést felvet.

Az egyszer használatos műanyag termékek forgalmazását korlátozó jogszabály hatálya óta egyre nagyobb figyelem irányul a visszaváltható, újratölthető poharakra, elviteles dobozokra. Mára a fogyasztóknak nem hat újdonságként a visszaváltható sörös, netán betétdíjas borospohár - tájékoztatta lapunkat a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal.

Nem újratölthető a pultban

A vendég által vitt, a vendéglátóhelyen korábban vásárolt repohár gyakorlatilag nem különböztethető meg az aznap kiadott darabtól. Így azokat a kiszolgáló pultban újra tölteni nem szabad. A kiszolgáló pultnál minden esetben tiszta pohárba kell kiadni az italokat, a használtakat akár egy gyűjtődobozba visszahelyezheti a vendég. A visszagyűjtésre számos lehetőség adott: élelmiszerbiztonsági szempontból arra kell ügyelni, hogy a szennyesek útvonala ne keresztezze a tiszta poharak, netán az élelmiszerek útvonalát. Mosogatás nélkül pedig csak olyan esetekben használható újra, ha az nem kerül vissza a kiszolgáló pultba. Ilyen lehet, amikor egy kis üveges üdítőt rendel a vendég és azt az asztalnál töltik a repohárba.

A repedezett selejt

A repohár – mint minden más eszköz a vendéglátásban – addig használható, amíg annak felülete ép, megfelelően tisztítható és fertőtleníthető. A csorba, repedezett, kopott, sorjás eszközöket selejtezni kell. A hatósági ellenőrzéseknek minden esetben része a fogyasztói edények anyagának, állapotának, kezelésének, mosogatásának vizsgálata. Amennyiben a vendéglátó egység repoharat használ, ellenőrzéskor a visszaváltható eszköz kezelésének teljes folyamatát vizsgálják.

Szabályozott mosogatással

A repohár fogyasztói edénynek minősül, éppen ezért a mosogatását, kezelését rendelet szabályozza. A fertőtlenítő mosogatás előírás, végezhető kézzel és géppel is. Utóbbihoz mindenképp engedélyezett, fertőtlenítő hatású mosogatószer kell. Gépi mosogatásnál, amennyiben a készülék öblítő víz hőmérséklete legalább +82 fok, vagy rendelkezik forró levegős szárítás funkcióval, a fertőtlenítő hatás a magas hőmérséklettel is biztosítható. Arra azonban figyelni kell, hogy a repohár anyaga alkalmas-e gépi mosogatásra, bírja-e a magas hőmérsékletet. A fertőtlenítő mosogatás elvégeztethető szerződés alapján külső vállalkozóval is, ebben az esetben ügyelni kell rá, hogy a poharak visszagyűjtése és tárolása ne okozzon élelmiszerbiztonsági kockázatot.