Vasárnap és hétfő hajnalban is megdőlt a napi hidegrekord az országban azzal, hogy Zabarban 4 fok alá süllyedt a hőmérséklet. A Dél-Alföld több pontján is 10 fok alatti minimumokat mértek, ez azonban nem jelenti azt, hogy hideg napok elé néznénk. Mitöbb: a héten visszatér az igazi nyári kánikula, a mostani nagy hőingadozás után pedig az éjszakák is egyre melegebbek lesznek, szerdán már nem mindenütt hűl 20 fok alá a levegő. Az Országos Meteorológiai Szolgálat tájékoztatása szerint a kezdődő, majd erőteljessé váló melegedés a hét közepéig biztosan kitart, csapadékra pedig ebben az időszakban nem számíthatunk. Erős UV-sugárzás mellett egész héten bőven 30 fok feletti maximum hőmérsékletre van kilátás, mely napról napra emelkedik. Szerdára Szeged környékére 36, csütörtökre 37 fokot prognosztizálnak a szakemberek. Ezt követően északnyugat felől közelebb kerülhetnek hozzánk az időjárási frontok, de a legfrissebb előrejelzések alapján annak van nagyobb valószínűsége, hogy ezek a frontok csak kisebb mértékben érintik a Kárpát-medencét. Ebben az esetben az ország nagyobb részén marad a tartós hőség, illetve a döntően száraz időjárás. Így amellett, hogy még tovább súlyosbodhat az egyre több helyen már egyébként is kritikus aszályhelyzet, a maximum hőmérséklet is marad 37-38 fok körül.

Nyugat-Európát egyébként komoly hőhullám érte el a napokban, olyannyira, hogy például az Egyesült Királyságban a legmagasabb fokú piros figyelmeztetés van érvényben a hőségre vonatkozóan, amire eddig ott még nem volt példa. Az eddigi legmagasabb hőmérsékletet Cambridge-ben 2019. július 25-én mérték, 38,7 fokkal, ám a mostani hőhullám során akár a 40 fokot is megközelítheti az előrejelzések szerint a csúcsérték.