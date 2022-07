A héten zajlik a Hazatekergő tábor, ahol vajdasági és itthoni gyermekeket táboroztatnak együtt a dóci Jurtafaluban. A település határában, egy üres telken rendezték be a nomád tábort, ahol a gyerekek nap melegítette vízzel tusolnak és szalmazsákokon alszanak. Már önmagában ez is rengeteg kalandot jelent, a legnagyobbakat azonban ők maguk találják ki. A hét főszereplői ugyanis a mesék, amelyeket ők szőnek.

Körbeülünk és mindenki egy-két mondatot tesz hozzá a történethez, így alakul ki a mesénk. Ezt később leírjuk, sőt, jelmezeket készítünk és elő is adjuk – mondta a tábor tematikájáról Baranyi Ildikó, aki egy Nemzeti Kulturális Alap által kiírt pályázatnak köszönhetően az itt lévő 10 gyereknek teljesen ingyenesen biztosítja a programokat. És nemcsak ezt: voltak már strandolni, majd bivalyokat etettek, de olyan spontán eseményekkel is színesítették a napokat, mint a számháborúzás vagy a traktorvezetés.

A szalmazsákot is magunknak varrtuk, amin alszunk. Tettünk bele kakukkfüvet és levendulát is – mesélte Szatmári Gábor. A 10 éves fiú Kistelekről érkezett és eredetileg nem is akart jönni. Aztán kipróbált egy napot és itt ragadt.

A Jurtafaluban egyébként bárkit szívesen látnak, különösen a mesemondásokra. Tegnap különleges vendég érkezett: Toldi István, a népművészet mestere jött mesélni. Ízes tájszólással előadott történeteire több falubéli is kíváncsi volt, őket is szívesen fogadták.