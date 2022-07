Vizsgázott terápiás kutyákkal táborozhatnak a héten azok a gyerekek, akik a Komplex Mozgásterápia programjain vesznek részt. Samu, Lexi és Roxi a teljes délelőtt folyamán a kicsik rendelkezésére állnak – és természetesen nemcsak azért, hogy legyen kit simogatni.

A táborba a kutyaszeretők mellett jelentkeztek olyanok is, akik szoronganak ezeknek a négylábúaknak a közelében. De azoknak is segítséget jelenthetnek a foglalkozások, akik szociális készségek terén küzdenek nehézségekkel – mondta el Flick Hajnalka szakmai vezető. Jelenleg is van figyelemzavaros, illetve tanulási nehézséggel küzdő gyermek náluk, illetve egy szelektív autista is.

Ő például csak a szüleivel és a testvéreivel hajlandó beszélni, a harmadik napra azonban már ott tartunk, hogy a többi gyerekkel is kommunikál suttogva vagy tátogva – mesélt a kutyák által ilyen hamar elért eredményről a táborvezető. Hozzátette: a figyelemzavaros kicsiket is jól le lehet kötni az állatokkal és a szenzorosan érzékenyek is észrevétlenül fejleszthetők, hiszen a szőrös kedvenceket még ők is szívesen simogatják.

A táborban napi 4 órán keresztül játszhatnak a terápiás kutyákkal a gyerekek. Fotó: Karnok Csaba

A táborozók többsége azonban szimplán kutyaimádó, akiknek élményt jelent, hogy órákon keresztül velük játszhatnak.

Szeretem a kutyákat, ezért jöttem ebbe a táborba – mesélte a 6 éves Menta. A 7 éves Barni is hasonló okból választotta ezt a nyári programot.

Tetszenek a trükkök, amiket a kutyák tudnak. Én is meg akartam tanítani a mieinknek, de apukám azt mondta, felesleges, mert az egyik lusta, a másik meg öreg – mesélte a kisfiú.