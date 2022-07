Egyedülálló gyűjteményt rejt az egykori barkácsbolt helyisége a csongrádi Fő utcán: a Népek Háza babamúzeumban a világ négy földrészéről származó több mint 300 figura mutatja be hazája népviseletét. A rendkívüli kiállítóhelyet két lakója, Nesrin és Dirar népszerűsíti az interneten.

Palócföldtől Peruig

A babagyűjteményt Bánszegi Katalin hozta létre: a budapesti hölgy sok évtizedes világjárása során egyetlen országból sem tért haza úgy, hogy ne hódolt volna hobbijának, a babagyűjtésnek. Ráadásul mindenhonnan a helyi népviseletbe öltöztettet babával tér haza, így az évek alatt négy kontinensről mintegy háromszáz szépen felöltöztetett babát gyűjtött össze utazásai során.

A játékfiguráknak köszönhetően megismerhetjük más kultúrák népviseleteit, képzeletben bejárhatjuk az egész világot Matyóföldtől indulva Palócföldön, Erdélyen, Felvidéken, Kárpátalján, vagy Bácskán át egészen Burmáig, Etiópiáig, Indiáig, Mexikóig, Nepálig vagy éppen Peruig.

Amelie ötlete nyomában

– Szeretnénk, ha minél többen megismernék ezt a különleges gyűjteményt, ezért úgy gondoltuk, hogy a babák kalandjain keresztül ismertetjük meg a múzeumot és magát Csongrádot is – számolt be a két ötletgazda, Tóth Tamara és Wágner József.

Elmondták, az ötletet az Amelie csodálatos élete című filmből vették, ott egy kerti törpe indul világ körüli útra és küld haza képeslapokat.

Főszereplőnek két tunéziai babát választottunk, amelyeket elneveztünk, kicsit rendbe is hoztunk, utána pedig útnak indultunk velük. Nesrin és Dirar vállalta a feladatot, hogy népszerűsíti a múzeumot – tették hozzá a Tari László Múzeum munkatársai.

A babák ellátogattak a csongrádi Tájházba, a városházára, a Nagyboldogasszony templomba és a tiszai strandra is, de találkoztak Miklósa Erika opera-énekesnővel is, valamint jártak Gyulán, Szegeden, a színtársulat tagjaival pedig Óbecsére is elutaztak.

A többiek is bemutatkoznak

A babák jönnek velem, akármerre járok, de ha valaki szeretné őket magával vinni egy utazásra, arra is van lehetőség. Aki szeretne beszállni ebbe a kampányba, az keressen bennünket nyugodtan: ha vállalja, hogy vigyáz a babákra, akkor nagyon szívesen kölcsönadjuk – mondta el Tóth Tamara.

Nesrin és Dirar fotóik és leveleik mellett videóüzenetet is küldtek, ebben bemutatják a tunéziai kultúrát, de arab kifejezéseket is tanítanak. Mint a két baba szinkronhangja elmondta, ősszel újabb videókkal jelentkeznek majd. Ezekben a babamúzeum többi lakói is bemutatkoznak, maguk mesélnek majd történetükről, népük kultúrájáról.