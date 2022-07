Nos, ami azt illeti, igen. Ahhoz, hogy a meleg időben való kirándulás gördülékenyen menjen, szükségünk lesz néhány dologra. Ha most te is elhatároztad, hogy a következő hétvégén túrázással töltöd majd a szabadidőd, mindenképpen olvass tovább, és készíts egy listát!

Mire van szükség egy nyári kiránduláshoz?

Nézzük, mi az, ami nem maradhat ki a túrahátizsákodból vagy éppen a kezed ügyéből, ha a legmelegebb évszakban elindulsz megmászni a Kiskőröst vagy felfedezni a Dunakanyart!

Hátizsák

Fentebb már említettük, hogy mindenképpen szükséged lesz egy hátizsákra, amibe a következőkben felsoroltak egy részét bepakolhatod. Ha van otthon olyan táskád, amit kényelmesen tudsz vinni a hátadon hosszú távon is – nem vág a pántja, nem túl nehéz az anyaga – akkor nem szükséges egy kifejezetten túrázásra kitalált darabot beszerezned. A lényeg, hogy sok minden beleférjen!

Kényelmes lábbeli

A táska után elengedhetetlen a kényelmes cipő is. Ha gyalog túrázol, akkor túrabakancsot érdemes felvenned, de ha például trekking kerékpárral indultok útnak, akkor egy kényelmes edzőcipő is megteszi majd. Ha esőre számítotok, akkor mindenképpen számolj vele: vegyél fel vízhatlan cipőt, vagy fújd be impregnáló spray-vel! Ami a ruházat többi részét illeti, érdemes jól szellőző, rugalmas, vékony anyagú darabokat választani, de az izzadás mindenképpen garantált.

Kulacs

Mindegy, hogy mekkora a táv, mindig készülj egy vízzel teletöltött kulaccsal! Nem szükséges több üveg vizet vinned – a környezetvédelem szempontjából egyébként sem tanácsot a palackozott változatot választani –, egy kulacs is megteszi, hiszen a legtöbb helyen vannak ivókutak, ahol feltöltheted.

Naptej

Ma már a házból is tilos úgy kilépni, hogy előtte nem kezeljük a bőrünket valamilyen napvédővel. A káros UV-A és UV-B sugarak a nyári kirándulás alatt sem kímélnek: leégést, fájdalmakat, korai bőröregedést és ennél még sokkal komolyabb problémákat is előidézhetnek.

Élelmiszer

Ugyanez igaz az élelmiszerre is. Persze a túrázás lényege nem az, hogy egy kilométer után leülj megenni a szendvicsedet, majd hazamenj. De azért készülj némi ennivalóval, pláne ha hosszú távú kirándulásra mész! A szendvics például pont kényelmesen elfogyasztható egy farönkön ücsörögve, de mellé gyümölcsöket és müzliszeletet is pakolhatsz – főleg a nyári melegben esnek jól a könnyebben emészthető falatok.

Telefon

Talán mondanunk sem kell, hiszen a legtöbben a lakásból sem lépnek ki nélküle, de kirándulni semmiképp ne indulj el telefon nélkül! Ez nemcsak a tájékozódás miatt fontos, hanem azért is, hogy ha ne adj’ Isten valamilyen baleset ér, gyorsan és könnyen segítséget tudsz hívni rajta. Ha pedig hamar lemerül, gondoskodj arról, hogy legyen nálad hordozható töltő!

Elsősegély-csomag

Ha már balesetek: amikor útra kelsz a természetben, pláne, ha ismeretlen terepen mész, sajnos könnyen megeshet a baj. Félrelépsz egy sziklán, tövises bokrokon át jutsz el a legszebb kilátáshoz vagy éppen elesel a trekking kerékpároddal: sajnos bármi megtörténhet. Ilyenkor jól jön, ha van nálad egy elsősegély-csomag. Nem kell mindenfélével telepakolni, elég csak a legszükségesebbeket – fertőtlenítő kendő, géz, sebtapasz és társaik – vinni, hogy ne foglalja el az összes helyet a hátizsákodban.

Gyógyszerek és krémek

Ha csak rövid távra mész, nem kell mindenféle gyógyászati segédeszközt magaddal vinned. Viszont amennyiben olyan készítményeket használsz, amire rendszeresen szükséged van – például asztma inhalátor –, azokat semmiképp se hagyd otthon! Emellett hasznos lehet még, ha viszel valamilyen rovarcsípésre való krémet, mert nyáron sajnos a bosszantó csipkelődők is felélednek.

Higiéniai termékek

A természetben nem sok minden van elénk téve, így ha nem akarsz kellemetlen helyzetbe kerülni, ne felejtsd ki a csomagból a vécépapírt,a nedves törlőkendőt és a kézfertőtlenítőt se! Ezeket persze fontos, hogy ne hagyd a természetben, ne ott dobd ki őket, vagy válassz lebomló fajtát!

Kerékpár

Már említettük, hogy szuper ötlet – főleg a melegebb hónapokban – kerékpáros túrákra indulni. Nem annyira gyors, mint az autó, de sokkal több mindent csodálhatsz meg róla, ráadásul számtalan olyan helyre eljuthatsz vele, ahová a kocsi nem tud elvinni. A sétálásnál pedig sokkal gyorsabb, így jóval több mindent járhatsz be például egy jó minőségű trekking kerékpárral, mint lábon.

Extrák

Még természetesen sokáig folytathatnánk a sort: egy kirándulásra ugyanis számtalan dolgot érdemes lehet elcsomagolni. Jól jöhet, ha viszünk magunkkal bicskát, gyufát vagy öngyújtót, térképet, iránytűt és még sorolhatnánk. Éppen ezért fontos, hogy mielőtt útnak indulsz, mérd fel a saját igényeidet! Vedd sorra, hogy mi az, ami nélkül nem tudsz eltölteni egy napot sem, és az mindenképpen kerüljön be a csomagba – persze csak az ésszerűség határain belül.

Útra fel!

Ha már gondolatban mindent bepakoltál – vagy legalábbis elkészítettél egy check-listet –, akkor nincs más hátra, mint felcsapni az internetet, és körbenézni kirándulóhelyek után kutatva. Hazánk számtalan csodálatos természeti kincset rejt, amit lábon vagy két keréken is felfedezhetünk, ha van bennünk kedv és egy kis kitartás.