Gátsor

Évekkel ezelőtt ismerkedtünk meg az ufóval, ami sándorfalvi kollégánk édesanyjának kertjére vigyáz: szerkesztőségünkben is vendégeskedett, Marslakó Dávidnak hívtuk. A műanyag idegen annak apropóján került elő, hogy cikket írtunk egy korábbi sándorfalvi ufóészlelésről, és kellett hozzá illusztráció. Nem a Szíriuszról, hanem Németországból érkezett, és mint kiderült, nem az egyetlen idegen a régióban, aki virágok közelében érzi jól magát. Tokody Béla, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Csongrád-Csanád megyei csoportjának titkára készítette a fotót az Ásotthalomhoz közeli Gátsoron, megyénk és Bács-Kiskun határán. Három különböző színű ufó csoportosult a virágoskertben, a kertbarát körhöz a Star Wars-ból ismert Yoda mester is csatlakozott.

Forrás: Tokody Béla

Időről időre felröppennek hírek ufók által elrabolt emberekről. Lehet, hogy az idegenek már csalódtak az emberiségben, és inkább virágokat visznek el. Lehet az is, hogy az anyabolygójukon nem nőnek ilyen szép muskátlik, vagy értelmesebb lénynek találtattak a növények, mint az emberiség. Ki a virágot szereti, rossz ufó nem lehet: nem tudom, érvényes-e rájuk is a mondás, vagy csak a földi humanoidokra vonatkozik. Első esetben jöhetnek hozzám is, ások ki nekik mentát meg citromfüvet, második esetben nem is baj, hogy rács mögött vannak.