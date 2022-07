Pórul járt a sándorfalvi gólyapár hím tagja. Hiába küzdött meg fajtársaival a legjobb fészkelőhelyért, majd tatarozta ki azt, a fiókák miatt mostanra kiszorult belőle. Sándorfalvi olvasóink szerint így megy ez már hosszú évek óta, ezek szerint jól sikerült a csábítás annak idején, és az új Rómeó érdeklődését sem keltette fel a tojó, vagy ha mégis, hűséges maradt a párjához.

Bár valljuk be, igen rendes pasival van dolga, hiszen az képes elköltözni azért, hogy a családja beférjen a "lakásba". Júliustól egészen az afrikai indulásig a fészekkel szomszédos ház tetején lakik, onnan figyeli vigyázó szemmel a családját.

Egyébként sokan azt gondoljuk, hogy igen kicsi a gólyafészek és abban kettőnél több nagytestű madár nem is fér el. De valójában igen méretes otthonokról van szó, erre egy hete Algyőn jöttem rá, amikor a fiókák gyűrűzése miatt emelőkosaras kocsi segítségével a fészek mellé állt Lovászi Péter, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület gólyavédelmi programjának vezetője. Bár igen magas ember, mégis igen mininek látszott a könyvtár kéményén lévő fészek mellett.

Megnőttek a fiókák, apa a szomszédba költözött. Fotó: Török János

A gyűrűzés után Lovászi Péter lapunknak elárulta azt is, hogy egyszer volt szerencséje egy olyan hatalmas fészket is látni, amibe még ő is kényelmesen belefért fekve.