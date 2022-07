Tavaly írtuk meg, hogy abban az évben sem nyit ki az ásotthalmi strand, mert a felújításokat nem lehetett tovább halogatni. A koronavírus-járvány és a felújítás miatt az elmúlt két évben a fürdő zárva volt.

Két év kényszerszünet után közel 40 millió forintból, két pályázati forrás és önkormányzati önerő felhasználásával megújulva, új funkciókkal bővülve nyitott meg a Homokháti Strand Ásotthalmon. LEADER (az Európai Unió vidékfejlesztési politikájának része) forrásból az elektromos hálózat, a kis- és a nagymedence, a büfé terasz, a játszótér fejlesztésére is jutott pénz. Bővültek a szolgáltatások: van dézsafürdő és szauna.

Nyitás bedősökkel

A strand hétköznap tízkor nyit. Tíz után nem sokkal már több autó parkolt a Kossuth és a Mező utca sarkán. Legutóbb 2019-ben jártam itt, és akkor is lenyűgözött a hely családiassága. Olyan kis aranyos, jó értelemben vett vidéki strand, ahol mindenki ismer mindenkit. Ez most, három év elteltével is pont így volt: az utcán két bedős (Ásotthalom erdészeti iskolája) diák egy harmadik társukkal tartott a strand irányába. A fiatalok közül ketten mórahalmiak, így jött a kérdés: miért nem otthon strandolnak.

Mert ez nyugisabb, csöndesebb, kisebb, nem kell aszalódni a másik mellett és még olcsó is – foglalta össze véleményét Drenkovics Gábor, majd gyorsan elfoglaltak a szabad napágyak közül hármat.

Közfürdőként kezdte

Az ásotthalmi strand története 1959-ben, mások szerint 1971-ben kezdődött közfürdőként. Később építettek hozzá két medencét. Ezek a mai napig az ásotthalmi Homokháti Strand vizes felületét adják.

A kismedence új burkolatot és vízforgatót kapott. Megújult a főépület is, ahol tusolókat, szaunát és masszázsszobát alakítottak ki. A büfé épülete is bővült két dézsafürdővel, ezzel próbáljuk a vendégeket marasztalni, a dézsákban melegvíz van – tudtuk meg Papp Renátától, Ásotthalom alpolgármesterétől, aki arra is kitért, hogy a településen évtizedek óta rendszeresek az úszótanfolyamok.

Horváth Lajos, az ásotthalmi Homokháti strand intézményvezetője az egyik újdonságot, a dézsafürdőt is megmutatta nekünk. Fotó: Török János

Hagyomány, hogy minden nyáron rendezünk úszótanfolyamot. Generációk nőttek úgy fel, hogy itt tanultak meg úszni. Egyébként éppen felnőttek részére is szervezünk egyet, mivel arra is van már igény, hogy felnőtt korosztályt is oktassunk – tette hozzá.

Vezetői minőségellenőrzés

A nagymedence mellett úszónadrágos úr, Horváth Lajos mutatkozik be nekünk, kiderül, ő az intézményvezető és éppen minőségellenőrzést tart, azaz úszik egyet. A fotó kedvéért fejest is ugrott.

Nehéz munka volt, de a látvány mindent megér és magáért beszél – mutatott körbe a területen. Gondozott gyep, strandröplabda-pálya és a büfé felé téved a tekintet. A büfé mellett a nagy újdonságot is megmutatta nekünk az intézményvezető. A dézsafürdő a világítással késő délután, kora este lehet a leghangulatosabb.