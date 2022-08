Az iskolakezdés izgalmai ez idő tájt jobban foglalkoztatják a szülőket, mint a gyerekeket. Hol lehet legolcsóbban megkapni a legjobb minőségű tanszereket? Kell-e új iskolatáska? Kinőtték-e az iskolások a tavalyi tornacipőt? Ezek kevéssé érdeklik az ifjúságot, amikor van még másfél hét a szünetből. Bár most nincsen strandidő, a szegedi szabadstrandon már a múlt héten megfigyeltük, hogy gondoskodtak a tanulók akklimatizációjáról. A Lapos hangulatos büféjénél két fürdőzés között akár iskolapadban is elfogyaszthatják a fagyit, üdítőt, kukoricát vagy sült krumplit a Laposon a gyerekek, hogy ne érje őket túl váratlanul, amikor megint be kell ülniük a padba.

Mivel sok gyerek jár le szülőkkel, nagyszülőkkel, a padokat biztosan kihasználják - az enyémek kipróbálták, milyen lesz megint az iskolában ülni. Így persze könnyebb, hogy fel lehet kelni és bele lehet rohanni a Tiszába, ha megunják az üldögélést. A folyóparton is sok mindent lehet egyébként tanulni, főleg az élővilágról: látni tőkés récét, sirályokat, szitakötőt és veszélyes külsejű lárváját, kisebb-nagyobb kagylókat. Találtunk apró rákot uszadékfába kapaszkodva, és ha egy ideig nem bolygatják a partot, rajokban úszkálnak a sekélyesben az apró halak: amint rájuk vetül az árnyékunk, egy pillanat alatt tűnik el a társaság.

képalá: