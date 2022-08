A Szent-Györgyi Albert Agóra Informatika Történeti Kiállítása több mint ezer négyzetméteren mutat be informatikai ritkaságokat, ereklyéket. A tárlat anyagát a Neumann János Számítógéptudományi Társaság (NJSZT) gyűjtötte és gondozza, a kiállított eszközök mellett még több mint hatezer tételből álló raktárbázissal rendelkeznek.

Mindent a kéznek is

A pénteken megtekinthető lesz a Telefónia kiállítás is, amely 1890-től 1980-ig mutatja be a telefonok fejlődését.

– A távírótól kezdve a morzén keresztül a kézi dugaszolós telefonközpontig láthatnak érdekességeket a látogatók. Az igazán nagy különlegesség, hogy használhatják is ezeket az eszközöket, kipróbálhatják például a kurblis telefont is – mondta el lapunknak Megyery Károly, az NJSZT főmunkatársa.

Múzeumot építenek

A társaság tevékenysége igen sokrétű. Foglalkoznak tehetséggondozással – jelenleg egy középiskolai csapat éppen Indonéziában verseng a diákolimpián –, a digitális kompetencia fejlesztésével, de mesterséges intelligencia és robotika szakosztállyal is rendelkeznek. Külön figyelmet fordítanak az informatikai örökség felkutatására és megőrzésére, ennek keretében hozták létre a szegedi kiállítást és komoly könyvtárukat, továbbá alkották meg az online Informatikatörténeti Fórumot, amely egy történeti adattár. Mindezzel legfőbb, távlati céljuk egy Informatika Történeti Múzeum létrehozása.

Igazi ritkaságok

Az Informatika Történeti Kiállítás az 1970-es évektől napjainkig mutat be informatikai eszközöket, amelyek jelentős része működik. Pénteken régi játékokat próbálhatnak ki a látogatók.

A Szent-Györgyi Albert AGÓRA informatika történeti kiállítása mely a számítógépek hőskorának ereklyéitől a napjaink technikájáig enged bepillantást a számitógépek világába. 2022.08.10. Fotó: Sándor Judit

Forrás: Sandor Judit

A Commodore 64 az 1980-as évek kultikus személyi számítógép-típusa volt, amelynek forradalmi jelentőségét az ára is mutatta, az évtized elején körülbelül félmillió forintért lehetett beszerezni. Megyery Károly elmondta, pénteken 8 és 16 óra között a Commodore 64 és a Sinclair ZX Spectrum gépeken lövöldözős és logikai-ügyességi játékokat próbálhatnak ki a látogatók, de a Nintendo is kézről kézre jár majd. Sőt, igazi informatika-történeti kuriózum is várja a résztvevőket.

– Egy fővárosi, piarista tanár, Kovács Mihály 1958-ban kibernetikai szakkört szervezett a diákjainak, ahol huzalozással, relékkel és zseblámpa elemekkel lehetett különböző kapcsolásokat csinálni, ezen az elven játékokat felépíteni. Egyik tanítványa, Woynarovich Ferenc 1966-ban elkészítette az első Mikromatot. A szerkezet alapja egy lap, amelyen dugókat lehet látni. Azokon keresztül lehet huzalozni a szerkezetet, amelyek révén kapcsolásokat lehet felépíteni. Tulajdonképpen a Mikromat a számítógép ősének is tekinthető – magyarázta Megyery Károly, aki azt is elmondta, a Mikromat eredeti példányát a relék ciripelése miatt csak tücsökként emlegették.

– Pénteken a Mikromat Vid Gábor kollégánk által készített replikáit próbálhatják majd ki a látogatók. A gyerekeknek garantáltan nagy élmény lesz, a felnőtteknek pedig kiváló nosztalgia, hiszen a Mikromat kibernetikai építőkészletet tömeggyártották is, sok otthonban megtalálható volt a játék – mondta.