A második díj is meglett Három kategóriában versenyeztette a pékségek termékeit a Magyar Pékszövetség: az ország kenyere, az innováció és a sétáló sütemény. Az utóbbit idén először. A három kategóriában két első helyet is elhozott a mórahalmi pékség. Csak később tudtuk meg, hogy a sétáló sütemények közül a második helyezés is az övék lett, ezt az ősgabonával készült epres fonottal érdemelték ki. A csaknem harminc éves múltra visszatekintő Varga pékség 1995-ben nyitotta meg első üzemét Mórahalmon. Tavaly májusban kézműves technológiával készülő kenyerek, péksütemények és szendvicsek előállítására létesített új üzemet Ásotthalmon. A versenyen díjazott pékáruk is ebben az üzemben készültek.