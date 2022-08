Nagyon szeretünk Szegeden lenni, amióta a zenekar létezik, itt vagyunk és játszunk. Már a legelső klubos koncertek is nagyon jól sikerültek, azóta pedig már felcseperedtünk a fesztivál nagyszínpadjára. Vártuk már, hogy újra találkozzunk a közönséggel, mert úgy érzem, hogy igazán jól tudják ropni, táncolni a rock&roll-t

– nyilatkozta lapunknak Bagossy Norbert, a Bagossy Brothers Company egyik alapítója.

Fotós: Török János

A gyergyószentmiklósi zenekar gitárosát szerdai fellépésük előtt kértük interjúra, melynek során elmondta, zseniálisan jól érzik magukat, hogy újra fesztiválszezon van, szeptember végéig biztosan a színpadon lesznek és a turnébuszban laknak.

Ezt követően egy kreatív időszak kezdődik számunkra, ugyanis tavasszal szeretnénk kiadni az újabb nagylemezünket, valamint jövőre leszünk 10 évesek, ebből az alkalomból pedig szintén tavaszra egy nagyszabású ünnepséggel készülünk, amelyre mindenkit szeretettel hívunk

– avatott be.

Norbi kérdésünkre elárulta, nagyon jó viszonyt ápolnak a rajongóikkal, a szegediekkel is különösen jó a kapcsolatuk, ráadásul a közösségi oldalon már egy 10 ezer tagot számláló Hegyilevegő nevű csoportjuk is van, amelyen keresztül még bensőségesebb viszonyt tudnak ápolni a közönségükkel. A csoportban rendszeresen beszámolnak a munkásságukról és arról, hogy milyen kreatív dolgokat kreálnak még a zenén kívül. Ilyen "kreáció" a Hegyilevegő Experience nevű természet- és honismereti túrakihívásuk is, melyet idén indítottak.

Jó pár nótából már akusztikus verziót is készítettünk, ezeket mindig egy kiemelkedő turisztikai látványosságnál vettük fel, ilyen például a Súgó-barlang vagy a függőhíd. Ezeken a helyszíneken kihelyeztünk kis dobozokat, melyekben pecsételők vannak, ugyanis a túrázók kapnak egy füzetecskét, amibe pecséteket tehetnek, ha megtekintették a túra helyszíneit. Aki pedig teljesítette a kihívást, járt mindenhol, díszoklevelet kap tőlünk. Ilyen formában is szeretnénk mozgásban tartani a rajongóinkat

– osztotta meg a részleteket.

Az interjú során szóban került egy korábbi kijelentésük is, miszerint bármerre is járnak a világban, minden számukat magyarul szeretnék előadni. Norbi a Délmagyarországnak azt mondta, azért döntöttek így, mert az ő dalaik magyarul értelmezhetőek, így születtek meg a lelkükben, hiszen magyar emberek. Hangsúlyozta, azt a lelkületet, amit szeretnének kifelé kommunikálni, egyértelműen csak a magyar nyelv által tudják megtenni.

Mi egy happy end-es zenekar vagyunk, pozitívan gondolkodunk mindig, még akkor is, ha van egy ilyen keserédesség, melankolikusság a dalainkban, ami a mendemonda szerint a székelységet jellemzi. Azt szeretnénk üzenni a dalainkon keresztül mindenkinek, így a szegedieknek is, hogy merjenek minél nagyobbat álmodni, mert az álmok igenis megvalósulhatnak

– zárta a beszélgetést Bagossy Norbert.