A használt motorok piaca tavasszal és nyáron pörög fel igazán, ebben az időszakban cserél gazdát a legtöbb kétkerekű. A legtöbbször még mindig a Suzuki, Yamaha és Honda márkából választanak a leendő tulajdonosok. Itt is megfigyelhető, hogy sok esetben új motor vásárlása helyett inkább a fiatalkorú használt motort választják a vásárlók, mivel a chip hiány és a fokozódó alkatrész hiány miatt az emberek a nem szeretnének akár egy évet is várni új motorra. De gyakori a külföldről behozott, jó állapotú motor is.

A leggyakrabban vásárolt használt motor típus a sportmotorok után a robogók, ezek közül is egyre népszerűbbek a nagyméretű robogók, de használt quad is egyre több van a piacon. Nincs könnyű dolga annak aki motor vásárlásra adja a fejét, hiszen míg használtautó kereskedésből minden városban több is előfordul addig motor kereskedésből már megyénként jó ha néhány darabot talál az ember. Pedig motort sem fogunk tudni vásárolni személyes jelenlét nélkül és minél régebbi egy motor annál nehezebb megállapítani, hogy jó vásárt csinálunk-e. Azonban itt is van pár trükk amellyel ki tudjuk szűrni, hogy egy motor jó vásárnak minősül-e. Ha értünk a motorokhoz akkor is érdemes vinni magunkkal még egy személyt akiben megbízunk és szintén ért a motorokhoz, aki segít a döntésben és esetleg olyan hibákat is észrevesz amik a mi figyelmünket elkerülhetik. Ha van rá lehetőség akkor a márkaszervízben való átvizsgálás is megfontolandó lehet. Ők folyamatosan sok motort látnak és naprakész információkkal rendelkeznek az esetleges típus hibáiról. Nem mellesleg komoly diagnosztikai rendszerekkel rendelkeznek, így az esetleges hibakódokat is ki tudják olvasni, amiket mi egy helyszíni szemlén nem tudnánk megtenni.

A kiszemelt motor megtekintése előtt nézzünk utána az interneten a motor pontos kinézetének, fontosak a gyári matricák és az esetleges típus hibáit is megtaláljuk a motoros fórumokban, adok-veszek csoportokban. A telefonos egyeztetés során kérjük meg az eladót, hogy hideg motor várjon minket, az első hideg indítás sokat elárul a motor állapotáról. Ellenőrizzük a papírokat, egyeztessük a motoron található alvázszámmal és a motorszámot is ellenőrizzük le. Közhelynek tűnhet, de a kilométeróra állását is ellenőrizzük le, annak ellenére, hogy ne óra állást vegyünk, hanem a motor műszaki állapotát nézzük.

Az első és legfontosabb dolog a féktárcsa megtekintése legyen, ez szabad szemmel is jól látható és sokat elárul a motor használatáról. Ne legyenek benne mély barázdák, valamint ne legyen válla a tárcsának. Ha már itt vagyunk ellenőrizzük a gumik állapotát is, itt figyeljünk arra, hogy a gumi profilmélysége legalább 3mm legyen, valamint ellenőrizzük a gumi életkorát is.Ezek után üljünk rá a motorra vagy robogóra és ellenőrizzük a rugózását. Ellenőrizzük, hogy a villaszáron nem-e látunk olajat, ha igen akkor villafelújításra számíthatunk.

Beindítás előtt ellenőrizzük a motorolaj színét, ha nem aranysárga hanem koszos fekete akkor cserére számíthatunk. Ellenőrizzük hogy az idomokon nem-e találhatóak karcok amelyek korábbi esésekről árulkodhatnak.

Az átvizsgálás során ne kapkodjunk, nyugodtan nézzünk át minden alaposan. Merjünk kérdezni, akár ugyanazt a dolgot később többször is, így tesztelve az eladó igaz mondását. Az esetleges hibák jó indokot adhatnak az alku során.