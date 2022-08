A SZIN-en idén is jelen van lapunk, standunknál bulifotók készülnek, amelyek a delmagyar.hu oldalon érthetők el a SZIN-es fotógaléránkban. Gombár Gabriella, megyei üzletszervezési vezető elmondta, azért tartotta fontosnak a Délmagyarország, hogy jelen legyen a 4 napos fesztiválon, mert ez a brand nagyon régóta része a megye, azon belül Szeged életének. Így a Mediaworks Hungary Zrt. részéről nem is volt kérdés, hogy a Civil Falu és a kormányhivatal mellett lapunk is kitelepül a SZIN-re – jegyezte meg. Hozzátette, a fotófal mellett apróbb logózott ajándékokkal is kedveskednek a látogatóknak.