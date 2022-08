A Szegedi Ifjúsági Napokon 40 civil szervezet vett részt a Civil Faluban. Hajfonással, hajszínezéssel tette trendivé a Mátrix Közhasznú Alapítvány önkéntes csapata a SZIN vendégeit. A program alatt rekord is született, 300-nál több hajfonat készült. Eddig 1-1 rendezvényen ilyen sokan nem kérték a hajigazítást, hajdíszítést. Egy-egy hajat igazi bohócdoktorok fontak be. A program közben a résztvevők a civil szervezetek munkáját, az önkénteskedés fontosságát is megismerhették.