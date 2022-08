Hétvégén ismét rekkenő hőséget kaptunk a nyakunkba, ilyenkor pedig mindenki igyekszik a lehető legváltozatosabb módon hűsölni. Akinek éppen nincs lehetősége strandolni, netán szabadtéri programot tervezett magának, annak a párakapukon kívül talán egyetlen biztos hideg pont lehet az életében, ha vesz egy adag fagylaltot. Körbejártunk tehát néhány cukrászdát, hogy feltérképezzük, hogy fogy ilyenkor a jeges édesség, és mik a lekedveltebb ízek.

Még mindig hódítanak a retró ízek

Körutunkat egy kis újszegedi fagyis pultnál kezdtük. A Berry&Breakfast teraszán a Manna Ice édességeit lehet kapni, melyekből a délután közepére láthatóan már jelentős mennyiség elfogyott. Nincs olyan íz, amiből kiemelkedően sokat vinnének. Az alapízek, mint a csoki és vanília még mindig nagyon keresettek, de viszik az olyan különlegességeket is, mint a levendula vagy a rétegzett sacher, amiben piskóta is van. A gyerekek pedig a Hupikék törpikéket kérik legtöbbször – mondta el Nagy Daniella. Hozzátette: nagy melegben mindig nagyobb a forgalom, ilyenkor inkább fagyiznak az édességre vágyók, mint sütiznek.

A csavaros fagyi is népszerű. Fotó: Karnok Csaba

Ha már hagyományos ízekről volt szó, nem hagytuk ki körképünkből a Pille Fagylaltozót sem. A lakótelepi kis vendéglátóhelyen a békebeli csavaros fagyit árulják, és bár csak délutánonként van nyitva, jó időben szinte mindig sorbanállás van a kiszolgáló ablak előtt. Pont nagy melegben egyébként nem túl nagy a forgalom, mert a hőségben nem szívesen mozdulnak ki az emberek – mondta Német Zsuzsanna tulajdonos. A legnépszerűbb íz itt a vegyes csoki-vanília, hiszen ez ebben a műfajban a klasszikus. Emellé azonban mindig van négy másik íz is a választékban, illetve mindenféle szórásokkal és öntetekkel is fel lehet dobni a fagyit. Ezek közül a legkeresettebb a cukorka – nyilvánvalóan elsősorban a gyerekek kérésére.

Van, ahol visszaesett a forgalom, máshol csúcsra járt

Bálint Andrea is csoki-vaníliát evett itt tegnap délután. Gyerekkoromból ez maradt meg – magyarázta választását. Hozzátette: jobban szereti ezt a fagyit, mint a modern cukrászati alkotásokat. Férje, Kis-Bonyár Árpád viszont a gyümölcsfagyit kedveli, így ő a citrom-meggy kombinációt választotta a sétához, melyet beiktattak hétvégi programjukba.

Hódmezővásárhelyen szintén forgalomcsökkenést tapasztalt az általunk megkérdezett vállalkozó az elmúlt forró napokban. Nemhogy jobban nem fogyott a fagyi, hanem még kevesebbet is vásároltak, mint szoktak – mondta Benczúr Sándor cukrászmester. A hatalmas hőségben aki csak tehette, nem mozdult ki otthonról, csak akkor és oda, amikor és ahová feltétlenül szükséges volt. Ezt a vásárlóink el is mondták. A forró napokban inkább kora reggel, vagy a zárás előtti időszakban fogyott leginkább a fagyi. Akkor talán kicsit elviselhetőbb volt a meleg – mesélte a cukrászmester. Úgy látja, az emberek leginkább a 25 és 32 Celsius fok közötti hőmérsékleti zónában szeretnek fagyizni, sem ez alatt, sem efölött nem annyira. A legmelegebb napokon főleg a savanykásabb ízű gyümölcs alapú fagylaltok fogytak jobban, a tejes, zsírosabb fagylaltok olyankor inkább háttérbe szorulnak.

Inkább a különleges fagyikat keresik

Visszatérve Szegedre, a belváros két frekventált cukrászdájában, a Virágban és az A Cappellában pont fordított a helyzet: egy meleg napon akár 300 kilónyi fagyit is eladnak. Ez, ahogy mondani szokták, még gombócból is sok – ez esetben nagyságrendileg 6 ezer. A cukrászdákat üzemeltető Gyuris László úgy tapasztalja, inkább a bonyolultabb, különlegesebb fagyikat keresik a vendégek. Nálunk például most a legjobban a földimogyoróval készült Bostoni reggeli fogy. De pisztáciából is nagyon sokat eladunk – mesélte.

Csongrádon is megteltek a fagyizók a kánikulában. Fotó: Majzik Attila

A 8 éves Eszter szüleivel érkezett ide. Mint mondta, mindig gondban van, mit válasszon, legszívesebben mindegyikből kérne. De azt nem tudnám úgyse megenni – biggyesztette le a száját. Végül Raffaellora és Kinderre esett a választása – természetesen az édes, csokis ízhatás miatt. Édesanyja gyümölcsfagyikat választott, apukája pedig fizetett. Ő nem rajong a jeges édességért, mint mondta, ilyen melegben inkább a sörre szavaz.

A fagyizók Csongrádon is megteltek a kánikulában. A Szekér Fagyizóban járva megtudtuk, érzékelhetően többen mennek a helyre ilyen nagy melegben, jót tesz a forgalomnak a kánikula. Ha nincs is hőség, a nap akkor is kicsalogatja a hideg édességre vágyókat: rögtön többen mennek fagyit enni, ha a borús idő után kisüt a nap.