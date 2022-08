Egyedül élek. Ez a hobbi a magányomat enyhíti

– mondta a makói Károlyi Ferencné, akinek az egyik szobájában a kanapét és a foteleket is játékbabák foglalják el. A gyűjtést 3 évvel ezelőtt kezdte. Akkor a makói piacon látott meg egy babát az egyik árusnál, aki mindenféle holmival kereskedett. Akkor nem vette meg, de amikor egy hét múlva visszatért, már nem tudta ott hagyni. Sőt, vett mellé egy másikat is.

Fotós: Szabó Imre

Nem is alkudtam rájuk, azonnal megvettem mindkettőt

– mesélte. Az első egy nagyon szép arcú játékbaba volt, a kereskedő Szegedről hozta. Azóta hétről hétre gyűlik a kollekció.

A babák egy része ugyancsak a makói piacról származik, ahová rendszeresen kijár, de van olyan is, amelyet ajándékba kapott, illetve vásárolt ismerősöktől. A legtöbb, mint mondta, Németországból származik, de vannak hazai darabok is. A méretük az egészen kicsitől a nagyjából egy méteres magasságúig terjed – utóbbiak a saját lábukon is megállnak. A kedvünkért tegnap megszámolta, pontosan 101 darab van belőlük. Hogy milyen értéket képviselnek, azt nem tudta megmondani. Azt azonban igen, hogy a kisebbeket pár száz forintért vásárolta, a legnagyobbakért 6 ezer forintot is adott. A játékbabák között vannak különösen szépek, porcelánfejűek is.

Fotós: Szabó Imre

A legtöbbet pazar szépségű ruhával együtt szerezte be, de olyan is akad, amelyikre maga varrt ruhát, esetleg valamilyen kiegészítőt, mondjuk sapkát vagy sálat. Ez nem esik nehezére, hiszen valaha varrónőként dolgozott. Éppen ennek köszönhető, hogy a városban nagyon sok ismerőse van, és futótűzként terjed nem mindennapi hobbijának híre – ami miatt időnként meg-meglepik egy-egy játékbabával.

A makói babagyűjtő asszony 73 esztendős. Lapunknak azt mondta, kitölti az üres óráit, hogy velük foglalkozik. Amikor egy új érkezik hozzá, természetesen lemossa, lefertőtleníti, ha van rajta öltözék, azt is kimossa, aztán kitalálja, hogy esetleg milyen kiegészítőt tudna neki készíteni. Kedvenc játékbabája nincs, mindegyiket egyformán szereti.

Fotós: Szabó Imre

Mindig a legújabb a legérdekesebb

– jegyezte meg. Beszélő babája egyelőre nincs, ő azonban időnként beszél némelyikhez. Most arra készül, hogy kollekcióját a nyilvánosság elé tárja, kiállítást rendez a babákból.

Szerintem főleg a gyerekeket érdekeli majd, de sok felnőtt is biztosan szívesen megnézi, ha másért nem, nosztalgiából

– mondta.